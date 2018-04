Fútbol Sala El Mengíbar FS cae en casa ante el Puertollano, pero confirma la permanencia en Segunda El conjunto jienense se ha asegurado, una temporada más, militar en la categoría de plata del fútbol sala nacional. / MENGÍBAR FS Los pupilos dirigidos por Javi Garrido cierran la permanencia en Segunda División a falta de cuatro jornadas, pero ven alejarse el play off JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 2 abril 2018, 00:57

El Software Delsol Mengíbar FS cayó en el pabellón Sebastián Moya Lorca ante el FSD Puertollano, un rival directo en la lucha por el play off de ascenso a Primera División, en un duelo que enloqueció en su último minuto. Pero la buena noticia es que los pupilos dirigidos por Javi Garrido han confirmado, de forma matemática, su permanencia en Segunda División, cuando aún restan cuatro jornadas para que finalice el campeonato liguero.

Los locales disfrutaron de las dos primeras ocasiones en los pies de Ureña pero el balón acabaría en saque de esquina. Pero fue Manu Orellana el primero en abrir la lata cuando no se había cumplido el primer minuto de juego. Cero a uno para los visitantes, tocaba remar en contra, lo que sería la tónica general del duelo hasta el pitido final.

Los locales se fueron entonando poco a poco a medida que fue avanzando la primera mitad, generando cada vez más peligro sobre la meta defendida por Borja, que desbarató todas las acciones de peligro de los jienenses. Así, corría el minuto tres y Ureña ve adelantado al portero pero su vaselina se va alta por poco.

El asedio jienense fue creciendo ante un Puertollano que esperaba agazapado para asestar un golpe mortal a la contra.

Una falta señalada sobre Fran Peña sería la primera ocasión clarísima local que coincidió con los mejores minutos en pista.

Una y otra vez por las alas tanto Fran Peña como Lizana corrían como auténticos obuses, pero sus pases no encontraban el fruto deseado, y así se llegó al ecuador de la primera parte con el resultado de cero a uno.

El Puertollano cogió el timón de duelo y entre el palo y Rafa evitaron un descosido mayor.

El conjunto local estaba pasando un bache, no encontraba la fórmula para hacer daño a un Puertollano que se mostraba muy cómodo con este guión. Pero en el minuto 15 saltaron a pista José López, Ureña Fran Peña para darle una vuelta de tuerca al juego local.

Los palos, protagonistas

El palo evitó el tanto del empate y al descanso se llegó con victoria, por la mínima, para un cuadro manchego que se defendía con disciplina y sobriedad.

El Puertollano arrancó el segundo tiempo con la pelota en su poder y una ocasión de Lluc que se estrelló en el travesaño.

El Mengíbar FS seguía apretando a su rival buscando el empate ante un Puertollano que se defendía con acierto y ayuda de los postes de su portería. José López, cuando transcurría el minuto veinticuatro, volvió a estrellar el esférico en la madera.

El ansiado tanto del empate llegó tras una eléctrica galopada de Fran Peña que acabó con tiro cruzado de éste que serviría para poner el empate. El gol trajo los mejores minutos de los locales, que destilaron su mejor fútbol sala. El cuadro de Marlon Velasco veía como los de Garrido estrechaban su línea de confort. Pero en una contra bien llevada los visitantes firmaron el uno a dos, con lo que tocaba remontada de nuevo.

El Puertollano se propuso enfriar el partido con varias caídas buscando desestabilizar al cuadro local. El Mengíbar puso las ganas pero su falta de gol le dejó sin premio.

Restaban cinco minutos y el cuadro de Garrido salió con portero jugador lo que sirvió para meter al público más en el partido. Desgraciadamente le señalaron la sexta a los locales lo que serviría para poner el 1-3. Tras el saque de centro, los locales acortaron distancias (2-3) con gol de Froy. Quedaba un minuto y habría tiempo para 2 goles más, pero desgraciadamente serían de Dani Colorado con lo que el partido acabaría con 2-5.

Fue un choque que pudieron ganar ambos conjuntos pero la suerte no acompañó a los jienenses que no aprovecharon el empate de Córdoba para recortar distancias. La posibilidad de jugar el play off se aleja inexorablemente. Aún las matemáticas no han dicho su última palabra, y quizá con menos presión pueda venir la suerte y los resultados a un equipo que está luchando ante gigantes del fútbol sala nacional sin amilanarse.