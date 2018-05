NATACIÓN La medallista olímpica Mireia Belmonte lidera al UCAM en el Campeonato de España Universitario El UCAM, capitaneado por Mireia Belmonte (en el centro), fue el claro protagonista de la primera sesión del torneo. / J. MUDARRA Mireia, que compitió en modo trámite, hizo dos récords del torneo y fue el principal atractivo de una sesión que estuvo dominada por el UCAM JESÚS MUDARRA JAÉN Miércoles, 9 mayo 2018, 02:43

No todos los días nada en Jaén una medallista olímpica y se notó. No es la natación un deporte mayoritario en tierras jienenses pero las gradas de la piscina de Las Fuentezuelas se abarrotaron para ver de cerca a una deportista que ha conseguido alzar a España en las aguas del mismo modo que Gasol lo ha hecho en las canchas de baloncesto, Nadal en las pistas de tenis o Fernando Alonso en los circuitos de Fórmula 1.

Mireia Belmonte llegó a Jaén envuelta en un aire de grandeza merecido y uno mismo, incluso antes de entrar al recinto deportivo de la capital, ya escuchaba a la gente preguntar por ella. La primera de las tres pruebas en las que compitió no fue de las más tempranas, pero el público esperó paciente hasta que se anunció por megafonía que había llegado era el turno de una prueba en la que la catalana es campeona de Europa, del mundo y olímpica.

Los 200 mariposa son la especialidad de Mireia y aun así le aguantó el tipo Carla Campo, que quedó a nueve segundo del 2:05 que marcó el crono cuando Belmonte tocó la pared. Cierto es también que el momento de la temporada en el que se encuentra la internacional por España hace que las marcas queden en anécdota y que el ritmo al que se le viese ayer en Jaén poco tiene que ver con el que estamos acostumbrados a observar por televisión en las citas importantes, pero impresionó la suficiencia con la que se impuso en cada una de las pruebas.

Prueba estrella

En el 400 estilo libre su autoridad fue todavía mayor. 3:57 hizo Mireia a pesar de que parecía que estaba haciendo unos largos para relajarse. Melani Costa no pudo con ella en esta prueba perose benefició de su potencial en la última en la que competiría la medallista olímpica en la tarde de ayer.

A pesar del calor y la humedad propios de este tipo de competiciones en piscinas tan pequeñas como la jienense, de las gradas no se movió ni un alma hasta que Belmonte terminó su actuación y cada vez que su nombre sonó por los altavoces lo vítores los acompañaron en gran medida. Más aun lo habría hecho de haber sabido el público que en sus declaraciones posteriores a la prueba iba a asegurar que veranea en Huelma cuando puede.

La última vez que saltó ayer a la piscina la catalana fue en su relevo del 4x100 libre y también fue decisiva para el UCAM acabase imponiéndose al resto de equipos universitarios que participaban en la prueba, el dominio murciano fue absoluto en la sesión de ayer.

Tuvo que posar para mil y una fotos y en todas salió con una sonrisa y tampoco tuvo reparo alguno a la hora de pararse a atender a los medios a pesar de que, como ella misma reconoció, debía hacer ejercicios de relajación importantes en el momento de preparación en el que se encuentra.

«Es una competición que me pilla en medio de mi entrenamiento de altura en Sierra Nevada. He bajado esta misma mañana y mañana me vuelvo a subir allí. Es una competición que para mí es difícil porque he estado entrenando mucho y cuando bajas aquí y compites tan rápido para el cuerpo es un poco raro. Pero bueno, he ganado las tres pruebas, que es de lo que se trataba, y estoy contenta», explicó sobre el CEU que se celebra estos días en la capital.

Preguntada acerca de cómo se motiva alguien que ha competido en Juegos Olímpicos y Mundiales para un torneo así reconoció: «Solo pienso en conseguir los puntos para la universidad dejando la marca a un lado porque ahora mismo no se pueden hacer marcas. Simplemente he pensado en ganar cada prueba y ya está».

Incómodo el torneo para ella en medio una pretemporada exigente: «La preparación para la temporada va bien. Como digo estoy entrenando muchísimo en altura y después bajaré para hacer tres o cuatro competiciones y volveré a subir. El objetivo es estar bien en Glasgow y creo que estoy haciendo una buena preparación con distintos tipos de entrenamiento para las diferentes pruebas en las competiré. La importante es entrenar bien e ir con la confianza de que el trabajo está hecho».

Aunque también aclaró que vivir ambientes como el que había ayer en la piscina de Las Fuentezuelas es especial para deportistas que practican deportes minoritarios como es su caso. «Hoy ha sido una tarde muy bonita por toda la gente que está en la grada animando. La verdad es que la gente venga a animar en una competición como esta siempre motiva un poco más. De momento ha empezado bien la competición y quedan dos sesiones, a ver cómo acaba», narró.

Las cosas además saben mucho mejor cuando el equipo gana: «Tenemos un buen equipo en la Universidad Católica de Murcia, porque nos facilitan mucho las cosas a los deportistas de élite a la hora de estudiar las carreras, para compaginar los estudios con el entrenamientos. Siempre intentamos ganar todo lo que podemos porque tenemos ese espíritu luchador y a ver si podemos repetir la jornada».

Sobre Jaén

También tuvo palabras para un tierra que conoce bien: «Yo siempre he veraneado en Huelma, en el pueblo de mi madre, así que venía aquí cada año cuando era pequeña, pero ahora no puedo porque no tengo tiempo. Jaén es una tierra maravillosa y sus habitantes son muy cariñosos y abren los brazos siempre a todo el que llega de fuera».