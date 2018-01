BÁDMINTON Dos medallas de oro y dos de bronce para el CB Arjonilla en el Máster Jóvenes Los jugadores arjonilleros volvieron a demostrar su gran nivel en las categorías base. / IDEAL Los arjonilleros se midieron a un centenar de jugadores de todo el territorio nacional de 37 clubes pertenecientes a ocho comunidades JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 10 enero 2018, 02:04

Los jugadores arjonilleros han firmado una gran actuación en el Máster Jóvenes, de carácter nacional, celebrado en Cartagena. El Club Bádminton Arjonilla desplazó a Guillermo Figueras, Álvaro Rumín y Carla Moyano en sub 15, y a Fátima Albín, Carmen Lara y José Miguel Rodríguez en sub 17. Se midieron a los mejores jugadores y jugadoras de todo el territorio nacional de ambas categorías, obteniendo unos grandes resultados, al conseguir dos medallas de oro y dos de bronce, «a pesar de no haber tenido mucha suerte, pudiendo haber conseguido mejores resultados», explican los responsables de la entidad arjonillera. En Cartagena se dieron cita un centenar de deportistas de 37 clubes, procedentes de 8 comunidades autónomas diferentes.

De esta forma, en categoría sub 15, en individual masculino, Álvaro Rumín realizó una fenomenal actuación en la fase de grupo, clasificándose primero. Pero en el cuadro de eliminatoria el madrileño Marco Fernández le impidió disputar las medallas. Igual actuación firmó Guillermo Figueras, a quien en el cuadro de eliminatoria el toledano Jorge Jerez también le impidió acceder a las medallas.

En dobles masculino la tradicional pareja compuesta por Álvaro Rumín/Guillermo Figueras demostraron ser la gran favorita al campeonato de España, desquitándose de la mala suerte en los individuales. En semifinales derrotaron con gran autoridad a los catalanes, Oriol Altamira/Hugo Ruiz, por 21/12 y 21/14. Y en la gran final se enfrentaron a los granadinos Daniel Franco/Rubén García, contra los que impusieron su enorme potencial proclamándose brillantemente campeones de este gran evento.

En individual femenino, Carla Moyano realizó una impecable actuación en la fase de grupo, ganando todos los partidos. En el cuadro de eliminación la jugadora local Adika Carulla la apartó del podio en cuartos de final.

En dobles femenino, Moyano, con su habitual pareja, la cordobesa María de la O, volvieron a demostrar su gran compenetración y su altísimo nivel. En semifinales derrotaron con rotundidad a las valencianas Paula Martínez/Yanitsa Valentinova por 21/9, 21/13. Y en la final se enfrentaban a la pareja local, Nikol Carulla/Elena Paya a la que derrotaron, a pesar del apoyo constante del público, por 21/19, 21/15, proclamándose también brillantemente campeonas.

Categoría sub 17

En individual masculino, José Miguel Rodríguez, destacó con gran solvencia en la fase de grupo. Pero en el cuadro de eliminatoria cayó derrotado en tres sets, en un partido muy igualado ante el valenciano Carlos Alarcos, impidiéndole conseguir medalla.

En individual femenino Carmen Lara no tuvo suerte, y no pudo pasar de la fase de grupo. Fátima Albín realizó una competición impecable hasta alcanzar las semifinales, en las que no pudo superar a la albacetense Clara Campos, en un partido muy igualado, a tres sets, teniendo que conformarse con la tercera posición.

Y en la modalidad de dobles mixtos, la pareja arjonillera José Miguel Rodríguez/Fátima Albín, están demostrando tener una gran coordinación en todas las fases del juego, y en semifinales, a pesar de disputar un extraordinario partido, enormemente igualado, cometieron algunos fallos de precipitación, perdiendo a tres y teniéndose que conformarse con la medalla de bronce.