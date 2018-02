Fútbol Provincial El Martos CD de Perales, a lamerse las heridas ante el UD San Pedro Los blancos quieren resarcirse. / JUANCA MARTOS Lo que nadie se podía imaginar es que la imagen dada en tierras almerienses iba a ser la que se acabó dando J. MUDARRA JAÉN Domingo, 11 febrero 2018, 02:09

No será un partido más el que afronte el Martos CD hoy. El cambio en el banquillo no vino de la mano de una victoria, algo que se podía prever al visitar al filial del Almería, pero lo que nadie se podía imaginar es que la imagen dada en tierras almerienses iba a ser la que se acabó dando. Seis a cero perdieron los tucitanos en un encuentro al que no llegaron a entrar en ningún momento.

Todo esto puede cambiar hoy a partir de las 18:30 horas que será cuando comience en el Ciudad de Martos el partido que enfrentará a los tucitanos a uno de los equipos hundidos en la tabla. Les visita el UD San Pedro, el equipo que ahora mismo marca la zona de salvación, por lo que además de jugar para si mismos y para su afición los blancos tendrán en su partido la oportunidad de ayudar al Villacarrillo.

Para conseguirlo tendrán primero que ayudarse a ellos mismos los tucitanos. El momento que atraviesa el equipo no es bueno y la salida de Vitu se va a notar en el rendimiento de una plantilla que tampoco puede relajarse en extremo si quiere terminar la temporada sin sobresalto alguno.

A sabiendas de que será necesario lo mejor de todos para que esta situación deportiva no se complique, Pepón, uno de los pesos pesados de la plantilla, utilizó las redes sociales (como ya ha hecho en alguna que otra ocasión) para pedir el apoyo de la afición y para llamar a la unidad frente a la adversidad.

Auténtica final

El propio capitán del equipo de la Ciudad de la Peña advirtió en su perfil oficial de Twitter de que el partido de esta tarde es una auténtica final y es que, aunque el colchón es amplio y en el club se confía en que no haya sufrimiento de final de temporada pero también es cierto que los equipos de abajo vienen apretando y no puede haber relajación alguna. Esperemos que Perales pueda dar un vuelco a la situación empezando desde esta tarde y que la salvación no corra peligro.