El Martos encaja tres goles frente al Vélez y encadena seis derrota seguidas El Vélez mató el partido en la segunda parte. / ANA TEBA El Vélez gana gracias a los tantos de Vergara, Lasly y Cazorla en una segunda parte en la que se hicieron dueños del encuentro ANA TEBA MARTOS Lunes, 30 abril 2018, 00:30

El Martos continúa con su mala racha tras la derrota ayer frente al Vélez. Errores en la portería dieron ventaja al equipo visitante que tras marcar el primero se hizo con el partido y marcó tres tantos que dejó sin opciones al equipo de la Ciudad de la Peña. Vergara, Lasly y Cazorla se encargaron de que el Vélez volviera a casa con tres puntos más.

Aunque el sol estaba fuera antes de empezar el partido, cuando el colegiado pitó el inicio del encuentro el sol desapareció y el viento y el frío hicieron acto de presencia en el Ciudad de Martos. Igual, fue solo un presagio de lo que vendría después. Un encuentro frío y muy seco en el que el fútbol brilló por su ausencia.

No empezó de la mejor manera el partido aunque, en el minuto 4, el Martos tuvo la mejor ocasión de la primera parte. Sutil, desde fuera del área pequeña, lanzó el balón hacia la portería de Iván, estrellando el esférico en el poste izquierdo de Iván. A partir de ahí, los 40 minutos siguientes, solo pudieron ir a peor.

La primera del Vélez llegó en el minuto, a través de un disparo de Vergara desde fuera del área que terminó por irse cerca del larguero que, en esta ocasión, defendió Nono. No tardó en llegar la segunda e incomodar al Martos, aunque de nuevo, el balón se fue alto sin que supusiera ningún problema al cancerbero blanco.

El partido siguió, con mucho toque pero muy poca llegada por parte de los dos equipos, tanto que, la última ocasión de la primera parte llegó gracias a una falta en la frontal del área a favor del Vélez. Sutil fue el único que intentó encontrar puerta, pero ni siquiera pudo tirar a puerta, ya que la zaga visitante se encargó de atajar el balón y de defender su puerta para evitar males mayores.

Con la falta de juego, la llegada del final de la primera parte se hizo esperar. Los diez minutos que faltaban se hicieron largos y pesados, tanto que ni el árbitro extendió el tiempo y, nada más cumplir el minuto 45 pitó el final de la primera parte para descanso de los pocos aficionados que llegaron hasta el Ciudad de Martos.

En la vuelta del descanso, el Vélez siguió poniéndole más ganas al encuentro que el equipo local. De hecho, lo primero que se pudo apreciar es que la defensa visitante se encargó de presionar y de defender hombre a hombre desde el primer momento. El equipo local estaba centrado y desconcertaba al equipo local que, las pocas llegadas que tuvo, las tuvo en fuera de juego.

Ocasiones aisladas

Una de las que pudo meter presión al Vélez llegó en el minuto 51, cuando Simón, desde fuera del área disparó buscando portería, pero Iván, el portero visitante, no dudó y la atrapó por abajo evitando el primer tanto del encuentro. La siguiente fue para los visitantes, por parte de Cazorla, que no paró de intentarlo. Esta vez, disparó desde fuera del área y Nono paró, pero no atrapó. Error del cancerbero marteño que jugaba su primer partido de la temporada. Este error lo aprovechó un astuto Vergara, que no dudó en coger el balón, disparar y abatir al portero del Martos.

El Martos, con la llegada del primero, tuvo que reaccionar y fue Sutil el que lo intentó en la siguiente jugada. Sutil no cesó, esta vez en el minuto 60 con un disparo que Iván desvió a córner. A continuación, fue Simón el que lo intentó. El marteño estaba dentro del área y remató el esférico alto, sentenciando así las ocasiones que el Martos había tenido en estos minutos sin que ninguna terminara por materializarse.

Ahora le tocaba al Vélez, que seguía con los brazos en alto defendiendo e intentando aumentar la ventaja sobre su rival. No tardaron en hacerlo y el segundo tanto del encuentro llegó en el minuto 68 gracias a una jugada a balón parado. El Vélez sacó un córner que recogió Lasly para batir a Nono colándola por la escuadra y poner el 0 a 2 en el marcador. Precisamente el marcador, las previsiones del partido y el tiempo hicieron que muchos aficionados tomaran la decisión de marcharse.

Todo hacía pensar que el partido había acabado, pero no era así. Rentero quiso animar a su equipo y tuvo la primera en el minuto 72. El jugador del Martos cogió el balón en su campo y cabalgó sobre el verde hasta el área contraria, logrando disparar el balón, aunque sin sorprender al portero del Vélez, Iván, que atrapó la pelota sin problema.

Los minutos seguían pasando y el Vélez seguía teniendo las riendas del partido. El equipo visitante no daba puntada sin hilo y desde el primer gol, sus llegadas eran letales para los marteños. En el 84 llegó la sentencia del encuentro. Nacho centró para Cazorla, este cogió el balón dentro del área y, solo ante Nono, regateó al portero para disparar a portería y colocar el 0 a 3 a favor de su equipo. Mientras el Vélez celebró, la afición se volvió a pensar si irse o quedarse, y otros tantos aficionados tomaron las puertas del Ciudad de Martos para dejar las gradas desiertas. Solo quedaron seis minutos y ya solo quedaba una tercera parte de los aficionados que habían acudido esa tarde a acompañar a su equipo.El colegiado no alargó más la agonía y en el 90 pitó el final sin que el Martos encontrara el gol frente al Vélez y cosechando su sexta derrota consecutiva.