Fútbol El Martos asegura la permanencia Momento en el que Horno anotaba uno de los goles del partido. / ANA TEBA El Maracena intentó la remontada en la segunda parte sin poder contrarrestar los tres tantos locales | Los blancos volvieron a ganar en casa y dejan aún más claro que la próxima temporada la Ciudad de la Peña seguirá teniendo fútbol de Tercera División ANA TEBA MARTOS Lunes, 5 marzo 2018, 00:02

A gloria supieron tres puntos más en el bolsillo. Tres puntos que dan aire a un Martos que falla a domicilio pero que cumple en su estadio, junto a su afición. La racha que mantiene el Martos es irregular, pero los puntos cosechados en su propio terreno de juego mantienen en la tabla a los de Rafael Perales y garantizan la permanencia en la categoría.

El comienzo del partido fue para el equipo visitante. Antes de que los asistentes pudieran coger asiento, los del Maracena ya habían dado el primer aviso en el partido. Ni dos minutos hicieron falta para que Pedro, de chilena, apuntara a la portería local. Pozo, atento, paró el primer disparo, pero no pudo retener el balón que cayó en los pies de Gallo que lo volvió a intentar, aunque los reflejos de Pozo evitaron que el balón acabara en la red y abriendo la lata del partido.

Ese toque de atención hizo mella en los jugadores blancos que metieron una marcha más. Era necesario, ya que el campo, tras la lluvia, terminaría por volverse más intratable siendo el momento de actuar en la primera parte y cerrar el marcador. No tardaron en hacerlo. En el minuto 11, Sutil pasó a Ángel quien, dentro del área, encontró a Álex para que hiciera el 1 a 0.

El equipo local se había adelantado, pero había que cerrar el marcador. La siguiente ocasión llegó en el minuto 26, cuando Rentero lo intentó de nuevo. Pero esta vez, fue Rubén el que paró y evitó que el esférico entrara en la portería que defendió Juampa. Esta jugada provocó un córner, sacado por Sutil y que recibió Adrián dentro del área. El jugador marteño, pasó a Horno, que se encontró solo y en línea de gol para empujar el balón y materializar el segundo tanto del encuentro.

Cuesta abajo

El partido se puso de cara para el equipo local, pero los visitantes no bajaron los brazos haciendo la siguiente ocasión suya. En el 36, Jorge pudo marcar. Lanzó un testarazo que se fue fuera por poco, avisando, de nuevo, a los jugadores locales para que no bajaran la guardia. Y recibieron el aviso. Solo dos minutos después, llegó el tercer y último gol del partido a favor del conjunto marteño. Obra de Sutil y Ángel. El primero centró al segundo palo donde 'el Búfalo' remató de cabeza batiendo a Juampa y sentenciando.

El cuarto estuvo cerca antes del descanso y fue el propio Ángel el que tuvo la oportunidad de marcar en un disparo lejano que Juampa no pudo coger y que terminó rozando el poste izquierdo del cancerbero del Maracena.

Segunda parte

La vuelta de vestuarios fue muy distinta. El Martos, con el trabajo hecho, se relajó. El campo ya pesaba y ahora fueron los granadinos los que necesitaron dar un paso al frente para dar la vuelta al marcador. La primera ocasión, llegó en el minuto 46, cuando Luis Enrique quiso sorprender con un disparo lejano que salió rozando el poste. El Martos apenas salió de su campo y se centraron en proteger la portería local y blindarla para que los goles del rival no llegaran. Aun así, se acercaron. Como en el 57, cuando Pedro disparó a la portería local y Pozo, estirándose por llegar, logró desviar el balón hasta el córner, cuyo saque tampoco provocó peligro para los blancos.

El Maracena siguió acechando la portería de Pozo, tanto a balón parado como llegando y creando jugadas que cada vez eran más peligrosas que las anteriores para el equipo blanco. En una de ellas, en el minuto 62, Luismi se encargó de sacar una falta directa desde fuera del área, pero el balón terminó chocando contra la barrera blanca. El rechace, que lo recogió también el equipo visitante, se terminó yendo alto.

Siguió el Maracena con sus ocasiones y diez minutos después, fue Jorge el que la tuvo pero esta vez, el balón se fue por el poste izquierdo de Pozo. Asimismo, en el 74, Vilaseca lo intentó lanzando un dardo envenenado que acabó en los brazos de Pozo, donde protegió el balón para que no se moviera de allí. Las ocasiones eran de los visitantes e incluso las de balón parado. Seguían apretando, intentando conseguir el gol, una recompensa por el trabajo bien hecho durante este segundo tiempo. Un premio que no llegó. Por su parte, el Martos no pudo salir de su campo.

La defensa del Maracena también se intensificó y si los pupilos de Perales cogían el balón, no podían pasar de mitad de campo. Los visitantes se afanaban en recuperar la pelota, jugar e intentar conseguir un gol en su cuenta.

Tuvo que llegar una falta directa para que el Martos tuviera una ocasión, más o menos clara, frente a la portería del Maracena. Sutil se encargó de lanzarla, mandándola por encima del travesaño sin que provocara peligro para el conjunto granadino y firmando la única ocasión del conjunto marteño en esta segunda parte.

Todo resuelto

El partido se sentenció antes de cumplir el minuto 90. Aunque los granadinos quisieron seguir, el cansancio fue evidente para ambos conjuntos y dejaron de verse ocasiones y jugadas elaboradas. El tiempo se alargó, pero el resultado se mantuvo tal y como quedó antes del descanso, con tres goles a favor para el conjunto marteño que suman otros tres puntos a la tabla para asegurarse la permanencia.

Tras esta victoria, el Martos viajará el próximo sábado a Melilla, donde buscará la primera victoria de la era Perales a domicilio y conseguir la estabilidad. Por su parte, el Maracena recibirá en casa al Villacarrillo, donde intentará sumar y salir de la zona baja de la tabla.