Manuel Beltrán correrá en 2018 en el equipo cordobés 'WolfBike' de BTT Triki, Arenas y Fernández, muy ilusionados ante la nueva temporada. El biker jienense competirá bajo la denominación Bujarkay-Wolfbike junto al cordobés Víctor Fernández JAÉN Jueves, 11 enero 2018

Manuel Beltrán correrá en 2018 con la escuadra cordobesa WolfBike de BTT que dirige el exciclista profesional Juan Rodrigo Arenas, para unirse así al cordobés Víctor Manuel Fernández en el que será el segundo año del equipo en las pruebas internacionales. De esta forma, el jienense correrá a lo largo de la próxima temporada bajo la denominación Bujarkay-WolfBike.

Así, Triki se convertirá en el «embajador de esta joven marca para formar una pareja ideal en la categoría élite con Fernández», ha subrayado Arenas. Todo ello antes de despedir un 2017 que ya dio muchas alegrías. No en vano el biker cordobés logró hasta dieciocho triunfos durante el estreno del equipo y hasta diez segundos puestos, el último de ellos el conseguido hace unos días en el I Rally de Jaén, donde sólo le superó el local José Luis Carrasco.

Beltrán ha afirmado que esta nueva andadura es «otra motivación nueva», porque significará «volver a estar con Juan Rodrigo Arenas», del que fue compañero como profesional de carretera, y con un Fernández, al que «vi como se hizo profesional desde niño», y con el que ahora a sus 25 años formará una buena combinación entre veteranía y juventud en progresión.

«Mi idea será ayudar al equipo, promocionar una buena bicicleta y llevarme buenos ratos», que a su edad son sobre todo «andar en bici», ha destacado Beltrán, que también tendrá como compañero de equipo al ciclista de Torrecampo (Córdoba) Sergio Torres. Además de a Wolfbike, Beltrán seguirá promocionando un año más a Bujarkay, una empresa con más de 20 años de experiencia con varias ramas de actividad, siendo la más importante el Alquiler y Renting de vehículos 4x4, y básica por su respaldo en la escuela de ciclismo que él mismo dirige.

Nueva etapa

El jienense ha añadido que «se trata de una nueva e ilusionante etapa. Tras nueve temporadas en el Sport Bike me llevo muchas vivencias personales y deportivas, éxitos y aventuras, con más de medio centenar de victorias, dos convocatorias mundialistas, dos subcampeonatos en la Madrid-Lisboa MTB Non Stop y habiendo participado en las siete ediciones de la Andalucía Bike Race, con dos victorias de etapa junto a José Luis Carrasco en la primera edición (2011). También he sido finisher en cinco ediciones de la Titan Desert y una Titan Tropic, a lo que se suman resultados como dos victorias de etapa en la Vuelta Andalucía MTB y la general de la Vuelta Burgos BTT (2015), y sobre todo, y como he dicho, muchas vivencias, pero entendía que era el momento de afrontar nuevos retos».

Por último, el también director de la Escuela de Ciclismo Bujarkay-Triki Beltrán ha agradecido a Juan Arenas, Wolfbike, GSport y Bujarkay su apoyo para la temporada 2018.

Un año pleno de triunfos

Beltrán ha logrado en 2017 las victorias en el Maratón BTT Bosques del Sur, el Ultramaratón BTT La Iruela y la Batalla de Bailén de Rally, así como una decena de podios, además de convertirse en Titan Legend en la Titan Desert y conseguir una destacada cuarta plaza en la Vuelta a Ibiza en MTB junto a Carrasco y acabar en esa misma posición en la Ruta BTT Villa de Paterna, prueba de la UCI Marathon Series.

El nuevo equipo de Beltrán iniciará su calendario para 2018 el próximo 21 de enero con la Val Serena Bike Race, para a principios de febrero afrontar la 4 Stage MTB Race Lanzarote y la quinta edición de la Vuelta a Córdoba BTT, continuando dos semanas después en la Andalucía Bike Race, y seguir con La Rioja Bike Race, Titan Desert, Catalunya Bike Race, Algarve Bike Challenge, Vuelta Andalucía MTB y campeonatos de España de XCO y XCM, así como el andaluz en ambas categorías como últimas competiciones confirmadas hasta el momento.