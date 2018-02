Tercera División El Mancha Real va muy en serio El rojiblanco Lin escapa de su marcador. / FELIPE ORTIZ Los de Rizos vencieron por la mínima en casa del Almería B y ya están a ocho puntos del play off | Los mancharrealeños dieron ayer un golpe en la mesa con un partido serio en el que lograron maniatar a un filial al que le faltó concretar JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Y JESÚS MUDARRA ALMERÍA Y JAÉN Lunes, 19 febrero 2018, 00:28

Por si alguien no lo tenía claro, el Atlético Mancha Real demostró ayer que va muy en serio. Era complicada la papeleta que tenían los de Rizos al visitar al segundo clasificado pero también ante el Almería B fueron capaces de ganar. La octava victoria consecutiva de los verdes llegó gracias a un partido en el que estos se pusieron el mono de trabajo. El gol de Corbacho sirvió para conseguir tres puntos importantísimos en una jornada en la que encima el equipo tuvo la baja de Vitu.

Tuvo un fuerte inicio de partido el equipo mancharrealeño, tomando el control durante el primer cuarto de hora, en el que dispuso de una buena ocasión en el m. 7, con un fuerte disparo de Carlos Jiménez que logró desviar a córner el meta local Batalla. Poco a poco, la UD Almería B fue neutralizando la intensidad visitante, pasando a ir tomando el control del envite, dando el primer aviso a través de un lanzamiento de Álex Corredera que salió ligeramente alto.

Con un posterior intento de gol por cada equipo se llegó al m. 36, en el que apareció la primera gran ocasión del encuentro. Corrió a cargo de la UD Almería B, protagonizada por Lin, pero el potente disparo del rojiblanco fue repelido por el poste, después de haber resultado infructuosa la estirada de Lopito, meta visitante y exrojiblanco.

Antes del descanso, con la UD Almería ejerciendo el mando del encuentro, llegaron otras acciones locales de peligro, aunque sin acierto cara al gol. Una de Darío Guti fue desviada a córner por un defensa verde cuando el balón iba hacía el fondo de la portería y otra de Lin, que 'salvó' el cancerbero visitante.

El 'mazazo' casi al final

En la segunda parte, el desarrollo del partido fue similar al imperante en la última media hora de la anterior. La UD Almería seguía mandando, llevando el peso del partido ante un At. Mancha Real que tapaba bien los intentos locales, con una cobertura muy nutrida y experta. En el m. 52, un disparo de Sekou, en jugada ofensiva, 'rebotó' en un defensa visitante, desviando la trayectoria del esférico camino del gol.

Con el filial volcado sobre el área visitante, el dominio local aumentó con la incorporación de Chema, cuyo juego y velocidad reactivó al equipo almeriense. El At. Mancha Real, agazapado atrás, buscaba el 'mazazo' de la contra. Y pudo tenerlo, en el m. 76, cuando Manu Castillo se plantó solo ante Batalla, pero la fenomenal intervención del portero del filial desbarató lo que podía haber sido el 0-1. Sin embargo, en el m. 85, sí llegó el 'palo' para la UD Almería B. En una jugada confusa en el área local, el balón salió rebotado hacia Corbacho, que había entrado en el terreno de juego cuatro minutos antes, que desde dentro del área y sin pensarlo empalmó con potencia, estableciendo el 0-1 con el que se llegó al final, pese a los intentos rojiblancos de, al menos, conseguir el empate. El 0-1 con el que acabó el encuentro no dejaba reflejo de lo visto sobre el césped del anexo. Pero el fútbol es así. No gana quien juega mejor, sino quien marca más goles.