Atlético Mancha Real El Mancha Real recobra confianza y agotará sus opciones de jugar liguilla Los verdes llevan tres partidos sin encajar. JESÚS MUDARRA JAÉN Lunes, 19 marzo 2018, 02:25

El Atlético Mancha Real no ha dicho su última palabra en lo que al play off se refiere. Los verdes volvían a jugar en casa con ganas de quitarse el mal sabor de boca que había dejado el tropiezo ente el Atarfe y lo consiguieron por todo lo alto, con una victoria seria y contundente ante un rival que no se podía fallar.

Pese a que los últimos resultados han hecho que las opciones de acabar jugando la liguilla de ascenso se hayan visto reducidas, los manchegos dan muestras que invitan a pensar que estarán en liza hasta el final. Ayer el equipo de Rizos mostró su versión más seria, a pesar de las importantes bajas de Carmona y Carlos Jiménez, y consiguió dejar su portería a cero por tercer partidos consecutivo.

Pese a que el dominio verde fue claro durante todas las fases del encuentro, el Maracena que llegaba realmente necesitado de los puntos al Juventud consiguió hacer que la lata tardase en abrirse. Tuvo que ser Manu Castillo, uno de los hombres más en forma de la plantilla manchega, quien anotase en un córner cuando se llegaba al ocaso de la primera parte.

Ya en la segunda mitad, fue Nando el que consiguió ampliar la renta que había facturado su compañero. Lo hizo el lateral con una falta directa que, a pesar de ir dirigida al palo del portero, acabó convirtiéndose en el segundo tanto del encuentro.

Llegó entonces el momento para el recreo mancharrealeño. Los verdes gestionaron el partido a su placer, usando la ansiedad el Maracena para someterles a una resignación de la que ya no fueron capaces de salir los granadinos.

Para poner la guinda al partido de los verdes apareció Pedrito, que está siendo el timón de este equipo en los últimos meses, para poner la sentencia. Garrido, su compañero de travesuras, fue el que condujo la contra y asistió para que Pedrito, con un sutil toque por encima del portero, cerrase definitivamente un tres cero que deja al Atlético Mancha Real aun con vida.