ATLÉTICO MANCHA REAL El Mancha Real cuenta, tras otra victoria, para luchar por los puestos de arriba Los verdes ganaron ayer en casa del CD Rincón, por cero a uno, y sumaron su tercera victoria consecutiva en lo que llevamos de 2018

jaén. Si alguien había pensado que la temporada del Atlético Mancha Real estaba destinada a terminar en la mediocridad que se quite esa idea de la cabeza porque los verdes están de vuelta. Les sentaron las uvas de Nochevieja de maravilla a los mancharrealeños porque desde que han vuelto de las vacaciones han ganado todo lo que han jugado y han presentado su candidatura en firme para luchar por estar mucho más arriba de lo que han estado hasta ahora.

Ayer terminaron por sellarla en casa del CD Rincón, donde los manchegos vencieron por la mínima pero merecieron mucho más. Fue suyo desde el principio el control del juego y también las mejores ocasiones del partido, tanto que Lopito fue a la Costa del Sol más a presenciar el espectáculo que iban a ofrecer sus compañeros que a intervenir, aunque cuando lo hizo de forma correcta.

Armando y Pedrito volvían al once después de su jornada de sanción por acumulación de amonestaciones y el equipo lo notó. De hecho el segundo de ellos fue el que consiguió el que a la postre sería el único tanto del encuentro. Fue uno solo pero llegó con una bella factura. Se la cedió de espuela Manu Castillo a Pedrito para que este la enviase a la red.

Pese a irse al descanso por delante en el marcador, el conjunto mancharrealeño no se conformó con gestionar la ventaja si no que siguió buscando la portería contraria para ampliar su ventaja y no tener que especular.

El larguero y la falta de puntería evitaron que la tercer victoria seguida de los verdes en liga acabase siendo mucho más amplia de lo que fue, pero con un único tanto, fruto de un partido serio de los de Rizos, les bastó a estos para conseguir tres puntos que les hacen volver a recortar distancias con los puestos de arriba de la tabla clasificatoria. De hecho ya son duodécimos, con 36 puntos, y teniendo a tiro de victoria al Loja, que es el octavo.