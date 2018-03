MOTOCICLISMO León Carlos Toledano quiere otro título León Carlos ha cambiado de moto para esta temporada y quiere volver a proclamarse campeón. / J.M. Este joven jienense fue Campeón de España de Enduro en la categoría Senior B Dos Tiempos y ahora quiere serlo en la Cuatro Tiempos El deportista comienza a final de mes una temporada en la que tiene puestas muchas esperanzas JESÚS MUDARRA JAÉN Lunes, 12 marzo 2018, 02:56

No tuvo elección León Carlos Toledano Macías. Cuando desde pequeño te infundan una pasión por el motociclismo tan fuerte como la que él ha vivido de la mano de su padre Pío es difícil que el destino te lleve a un sitio que no sea un circuito. Este motorista jienense, a pesar de tener tan solo 27 años de edad, tiene una amplia trayectoria competitiva en diferentes ramas como el Motocross o el Freestyle, pero que ha encontrado en el Enduro su disciplina ideal.

Tanto que la pasada temporada consiguió terminarla como Campeón de España en la categoría Senior B Dos Tiempos. Lo logró en Santiago de Compostela, en una sexta prueba a la que llegaba con un colchón de puntos importante, pero ni él mismo sabía que había ganado en la que era su primera competición en un Campeonato de España de Enduro.

«Yo había quedado tercero el primer día y segundo el segundo pero como lo que vale es el tiempo global, quedé campeón. Sentí mucho orgullo, porque eso significaba que había sido constante. Fue muy satisfactorio porque también había sido un año duro con los sponsors. Queríamos correr muchas más carreras pero no había presupuesto para repuestos ni para competiciones. Lo había pasado mal y ver a mis padres y a mi novia disfrutando de mi título me puso muy contento».

Trabajo y competición

Pese a que consiguió llegar a lo más alto del panorama nacional en su categoría León se muestra realista y asegura que es consciente de que esto para él es un hobby, que se toma de forma casi profesional pero que no deja de ser un entretenimiento y que al margen de él tiene que cumplir con su trabajo en la peluquería familiar. «Me gustaría estar en una categoría superior pero esto implicaría muchos más costes y más entrenamientos y yo tengo que cumplir con mi trabajo. Del Enduro viven muy pocas personas en España», afirma.

Cuenta además que él no gana ni un solo euro y que gracias al respaldo de empresas privadas puede llevar a cabo su sueño de competir a nivel nacional. «Es un deporte bastante caro y sin ayudas sería imposible. No cuento con el apoyo de instituciones pero si que tengo la suerte de contar con patrocinadores como, Confecciones Candi, Restaurante Oásis, Luis Baños, Nutripro, Concesionario Automación, Muebles Pedro, Talleres Tlaus, Restaurante La Pampa y por supuesto el mayor patrocinador, mi padre con su peluquería Toledano. Pero aun así este deporte me cuesta el dinero». Pero como sarna con gusto no pica lejos de detenerse en su empeño de seguir compitiendo en un alto nivel, este León ya piensa en la próxima temporada.

Nuevos retos

Esta comienza los días 24 y 25 de este mismo mes y en ella el jienense competirá con una nueva moto. Este curso cabalgará sobre una Sherco de 300cc y cuatro tiempos, lo que le va a llevar a competir en una nueva categoría. Pese al cambio, la ambición es la misma: «Esta temporada me gustaría ganar el título en Cuatro Tiempos. El cambio de categoría se debe a la ambición de ganar el mismo título en otro tipo de moto y también porque a mi me gustan más las motos de cuatro tiempos que las de dos. También es un objetivo para mí quedarme entre los tres primeros en el Campeonato de Andalucía, en el que si correré en la máxima categoría y contra moteros de mucho más nivel».

Buena parte de la culpa del éxito que el jienense está obteniendo, y del que aun puede estar por venir es también de su padre, Pío Luis, de su madre Ana, de sus hermanos, Dani y Diana, de su novia Ana. «Sin ellos no podría», reconoce. El propio León deja claro varias veces que todo esto que está viviendo sería imposible de no ser por el tremendo apoyo familiar con el que cuenta. «Para mí es muy importante que mis padres y mi novia disfruten también con lo que hago. Yo sé que si no trabajara con mi padre en la peluquería sería muy difícil conseguir todo lo que estoy consiguiendo, porque tendría más complicado ausentarme del trabajo para entrenar, para desplazamientos, etcétera».

Cuenta además que el motociclismo se ha convertido en uno de los nexos de unión de su familia y que todos disfrutan juntos de las competiciones. «De hecho es uno de los motivos por los que practico Enduro, porque es más atractivo para ellos».

La ilusión y las ganas que impregnan la voz de León cuando habla del Enduro deja a las claras que pasión no va a faltar detrás de lo que haga subido a una moto. Aun está por ver si este año consigue igualar la gesta del anterior pero lo que ya podemos afirmar es que por su parte no va a quedar.