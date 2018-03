Fútbol sala Lagartos en Ciudad Real, dinosaurios en Madrid El Jaén FS levanta la Copa de España 2018, el pasado domingo. / PEDRO JESÚS CHAVES El bloque dirigido por Dani Rodríguez no ha parado de crecer temporada tras temporada, aumentando su ambición JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 20 marzo 2018, 13:12

El Jaén Paraíso Interior FS es un equipo en constante crecimiento. No ha parado de cumplir metas, desde que logró ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional apostó por no conformarse y puso el cielo como límite. Cada vez más grande. Dando pasos de gigante, se afianzaron en Primera División, estar entre los ocho primeros pasó a ser el objetivo y los lagartos amarillos dieron un zarpazo a los tres grandes en Ciudad Real. El equipo quiso ser el primero de los mortales, pero sin renunciar a mirarles a los ojos de igual a igual si bajaban la guardia. Yahí los lagartos están mudando a dinosaurios, gigantescos y con un apetito voraz que no se conforma con la reciente Copa de España firmada en Madrid.

«Y como no sabían que era imposible por eso lo hicieron», frase que firmó Dani Rodríguez al poco de conseguir su segunda Copa y que resume a la perfección el espíritu de este bloque.

Un equipo que es el único, en estos momentos, que aspira a ganar los tres títulos nacionales, que podrían ser cuatro si sumamos la futura Supercopa de España.

El ‘arquitecto’ Dani Rodríguez ha armado un bloque sólido y que discute la hegemonía de los tres grandes sin complejos. Ahí destacan jugadores como Alan Brandi, que suma esta Copa a su título de campeón del mundo con Argentina y a los galardones allá por donde ha estado (Portugal e Italia). También Mauricio, su tercera Copa, que mantuvo al equipo jienense en los momentos complicados ante Zaragoza y leyó a la perfección lo que necesitaba el Jaén FS cuando el Movistar Inter ahogaba a los jienenses en la final. Una extensión de Rodríguez sobre la pista azul.

El equipo jienense levanta la Copa de España en 2015. / JUAN DE DIOS ORTIZ

Tampoco hay que olvidarse de los cuatro que repiten título. Víctor Montes, Dani Martín, Jordi Campoy, que prometió tatuarse también esta Copa en su brazo izquierdo, y un Chino MVP de la final y clave con sus dos goles en el último minuto para voltear la semifinal ante Zaragoza, conjunto con el que se jugarán también el pase para la final de la Copa del Rey. Los jienenses ganaron en la ida (0-1). Pero más que individualidades es un bloque, con Dídac, su primer título, o un Boyis que no se cansa de llamar a las puertas de la selección cada vez que se viste de amarillo.

En Madrid el Jaén FS logró sobreponerse a un minuto fatídico, a partir del 26. Se sumó la genialidad del mago Ricardinho y la potencia de Elisandro. Rodríguez apeló a la casta y competitividad que les caracteriza con un tiempo muerto.

Los amarillos acortaron distancias a falta de cinco para el final, al límite de empezar a jugar de cinco, en una acción que protagonizó el salmantino Dani Martín cuyo disparo lo desvió lo justo Carlitos para burlar a Herrero. Ya falta de tres minutos Dani Martín cazó un balón suelto en el área para igualar la contienda. Éxtasis y las cámaras, a falta de 30 segundos para el final, enfocando a un aficionado jienense que portaba una pancarta amarilla en la que se podía leer:‘La Copa viaja pa Jaén’. Al aprendiz de futurólogo lo buscaron a la conclusión del choque para reconocerle el acierto en su predicción y se hizo famoso.

Fue la Copa de los ‘Chinazos’ pero también de una Marea Amarilla que cantaba justo antes de recepcionar el trofeo un cántico convertido ya en santo y seña:«¡Jaén nunca se rinde!».

Un escenario único, un campeón merecido. En Madrid, en casa del denominado mejor equipo del mundo. Sólo otro éxito, con el futuro y anhelado Olivo Arena como escenario podría subir la apuesta.

Lo cierto es que el fútbol sala se ha convertido, por méritos propios, en el emblema deportivo de la provincia jienense. Bandera de un Paraíso Interior que ha encontrado un embajador de lujo en una escuadra que se está haciendo un hueco entre los tres gallitos del fútbol sala nacional.