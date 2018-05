FÚTBOL El jugador juvenil del Jódar agredido en La Puerta ya ha sido dado de alta Conjunto juvenil de la EMD de Jódar. / IDEAL Manuel Ogayar, menor de edad, se encuentra en su domicilio y las pruebas que le han realizado han descartado una lesión interna en la cabeza J. A. G. JAÉN Martes, 22 mayo 2018, 01:54

Un nuevo caso de violencia. Sucedió el pasado domingo al finalizar un encuentro de juveniles entre el CD La Puerta y la EMD de Jódar, correspondiente a los octavos de final de la Copa Diputación. Un grupo numeroso de personas, casi una decena, compuesto por al menos dos jugadores locales y aficionados, agredieron al cancerbero del conjunto galduriense, Manuel Ogayar Molina, quien tuvo que ser atendido en el Hospital Comarcal Sierra de Segura debido a múltiples contusiones que le produjeron pérdida del conocimiento.

El jugador fue dado de alta pasada la media noche y afortunadamente las pruebas realizadas han descartado lesiones internas en su cabeza.

El club galduriense emitió ayer un comunicado tras mantener un cónclave en el que analizaron los hechos ocurridos. Rechazan cualquier tipo de violencia y denuncian públicamente «la actitud violenta de parte del público congregado en el Campo Municipal de La Puerta, así como de algunos jugadores del citado equipo juvenil, que derivaron al finalizar el encuentro en una horrenda agresión a dos integrantes de nuestro equipo». Uno de los jugadores ya está identificado y cursada la denuncia ante la Guardia Civil. Además, el futbolista identificado es mayor de edad, mientras Ogayar es un menor, lo que puede ser un agravante desde el punto de vista penal.

Otro futbolista del Jódar, que llegó primero, Gregorio Quesada, también natural de Bedmar como su compañero, tuvo que ser atendido ayer en Úbeda de múltiples contusiones.

Añaden que agradecen «la respuesta solidaria y positiva del entrenador del bloque juvenil, Francisco Pajares, así como de varios futbolistas de su equipo juvenil y algunas personas. A la vez que reprobamos la actitud violenta de ciertos jugadores del equipo juvenil del CD La Puerta que, tras la agresión, y estando Manuel Ogayar en el vestuario, continuaban con sus amenazas».

Fue el propio técnico local, ayudado por un integrante del cuerpo técnico del conjunto galduriense, los que protegieron al meta del Jódar y Pajares lo trasladó al centro hospitalario en su propio vehículo.

Para finalizar solicitan «a quien corresponda, Federación Jienense de Fútbol, la justicia, etc., que caiga todo el peso de la ley sobre los agresores, una vez que sean identificados. No nos vale con que pidan perdón a los agredidos, hecho del que aún no tenemos constancia. Ya se han presentado las pertinentes denuncias para que estos hechos no vuelvan a suceder en ningún campo de fútbol».