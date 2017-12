I Rally de Jaén José Luis Carrasco se impone en el I Rally BTT de Navidad La prueba fue organizada por la Escuela de Ciclismo Bujarkay-Triki Beltrán. / SANDRA NÚÑEZ Podio para Víctor Manuel Fernández y Paco Mancebo en una carrera que reunió a doscientos bikers en el Circuito 4X4 de Bujarkay JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 26 diciembre 2017, 00:29

José Luis Carrasco, ganador esta temporada del Abierto de España, la Vuelta a Andalucía y del campeonato autonómico de bicicleta todoterreno (BTT), se impuso este sábado en el I Rally de Jaén, por delante del cordobés Víctor Fernández y del madrileño y profesional de ciclismo Francisco Mancebo.

El jienense dominó la carrera desde el principio junto a su compañero de equipo en el Specialized-Sport Bike Jesús Montoro, que se alzó con la victoria en categoría sub-23 y que luchó por el triunfo hasta el final con los corredores favoritos al título. Carrasco estuvo acompañado en el podio del cordobés Víctor Manuel Fernández y del profesional Francisco Mancebo, que se jugaban la segunda plaza en un ajustado final, después de un recorrido de 65 kilómetros.

La prueba destiló espectáculo y gran ambiente de ciclismo, con la organización de la Escuela de Ciclismo Bujarkay-Triki Beltrán y la participación de dos centenares de bikers desde la categoría promesas (escuelas) hasta máster 50.

La primera edición se ha celebrado en el Circuito 4x4 de Bujarkay con muchísima asistencia de público y pruebas que han contado con un altísimo nivel.

El ganador del Open de España de MTB Maratón y campeón de Andalucía de MTB Maratón se mostró satisfecho por su triunfo: «Es bonito ganar en casa. Hemos disfrutado de un espectacular día de ciclismo para cerrar el año. Ahora toca pensar en 2018, que esperemos que sea tan bueno como ha sido esta temporada». Carrasco destacaba el diseño del circuito: «Era un circuito espectacular, aprovechando todo lo que ofrecía el terreno».

Por su parte, Fernández señaló que «Mancebo me ha puesto las cosas muy difíciles y Carrasco no ha dado opción. He ido prácticamente Junto a Paco desde el inicio y al final nos lo hemos jugado dando lo que cada uno tenía». Y Mancebo reconocía que «soltar a Víctor en este tipo de circuito era muy difícil». El baezano Montoro se felicitaba por el gran estado de forma demostrado: «Lo he disfrutado. Me he visto muy bien. Sobre todo en las primeras vueltas».

En categoría femenina la primera clasificada en máster 30 fue la villariega Isabel Peña (Baldu Bike Torredelcampo), seguida de Ana Isabel Cabrera (CC Tosiria).

En máster 30 se vivió la carrera más reñida de la mañana. De salida dos corredores del Kanina Bikes (Raúl Martín y Tomás Muñoz) se fueron escapados, pero en la tercera vuelta de las cinco previstas en esta categoría al circuito de 3,2 kilómetros, Rafa Ordóñez se enganchaba a los dos escapados y los tres se jugaban la etapa en los últimos metros. La victoria fue para Martín, seguido de Muñoz y Ordóñez.

En máster 40 Miguel López Solano comandó la carrera de principio a fin, mientras que en máster 50 Juan Santiago Ruiz fue el primero en entrar en meta. En el resto de categorías, los ganadores fueron Álvaro Cabrera y Mónica Víctor en cadete; Alberto Cruz y Celia Martín en júnior; (cadete), Mónica Víctor (cadete femenino), Alberto Cruz (júnior), Celia Martín (júnior femenino).

Los más pequeños también tuvieron protagonismo, con Manuel Lara y Estrella Aguilera como triunfadores en la gymkana; Víctor Aguilera y María Lara en categoría promesa; Sergio Gaitán y Ana María Mena en principiante; Daniel Vilches y Claudia Pérez en alevín; y Juan José Arroyo y Carla Pérez en infantil.

El propio Triki Beltrán se mostró muy satisfecho por la celebración del I Rally BTT de Navidad, que ha contado con la colaboración de Bujarkay, Caja Rural de Jaén, la Federación Andaluza de Ciclismo y el Patronato Municipal de Deportes de Jaén y el apoyo de casi cuarenta entidades patrocinadoras: «Estoy muy agradecido a toda la gente que lo ha hecho posible. A los padres y amigos que han trabajado para que esta primera edición fuera posible y todas las entidades que han confiado en nosotros». Beltrán añadió: «Ha sido una fiesta del ciclismo. Se nota que Jaén tiene ganas de ciclismo y de que se celebren pruebas y eventos relacionados con nuestro deporte. Estoy muy orgulloso de lo que hemos organizado hoy y más sabiendo que lo hacemos con carácter de permanencia».