El 'jogo bonito' es propiedad del Torredonjimeno
Exhibición del conjunto dirigido por Manuel Chumilla, que frena la progresión de un Mancha Real que sumaba nueve victorias consecutivas
JUAN LUIS ORTEGA TORREDONJIMENO
Jueves, 1 marzo 2018

Gran expectación había levantado el derbi del día de Andalucía entre tosirianos y manchegos, y es que no era para menos. Los rojiblancos que han hecho de su feudo un auténtico fortín, recibían a un equipo que contaba todos sus partidos de la segunda vuelta como victorias. Estaban lanzados los de Manuel Moreno y el choque de trenes estaba servido. ¿Quién se reafirmaría en su papel? Pues visto lo visto, está claro que el Ciudad de Torredonjimeno se llevó el gato al agua y de qué forma. No es casualidad lo de éste equipo. Un conjunto que tiene ya los deberes más que hechos, que jornada tras jornada no da su brazo a torcer y lucha hasta el último suspiro por lograr sumar los tres puntos de cada partido, tiene que tener algo muy grande dentro. Y lo que tiene sin duda es un pedazo de 'ENTRENADOR', con mayúsculas, que con pocos mimbres pero muy bien avenidos, ha logrado formar una plantilla que partido a partido se están confirmando como peloteros de gran nivel y que de no ser por el nivel tan alto de este grupo IX tendría sus miras en cotas bastantes más altas.

Pero centrándonos en el partido no cabe duda que estuvo dominado de inicio a fin por el Ciudad de Torredonjimeno. Empezó muy bien el Mancha Real, controlando el juego, pero en la primera llegada de los locales, cuando no se había llegado al cuarto de hora, Juan Carlos a centro de David Rus, de cabeza adelantaba a los rojiblancos con un precioso tanto. Este gol sin duda sorprendió a los de Manuel Moreno, que comenzaron a ver peligrar la progresión que llevaban desde que se inició la segunda vuelta del campeonato.

Pudo aumentar la cuenta Carrillo a la media hora de juego, pero su disparo se fue a córner. Una contra llevada a la par entre Carrillo y Adri, se perdió finalmente por falta de coordinación entre ambos.

Al borde del descanso, una internada de Juan Carlos es frenada en seco en el vértice del área grande manchega por un defensor visitante. Bronca para el colegiado, que no solo no pitó el que pudo ser claro penalti, ni tan siquiera la clarísima falta cometida sobre el delantero rojiblanco. Con el 1-0 concluía la primera parte.

Segundo round

Buscaba el técnico visitante más profundidad con la entrada de Pedrito tras el descanso. Y es cierto que los primeros minutos volvieron a ser controlados por los manchegos. Pero si algo tiene letal el conjunto de Chumilla es la velocidad en sus contras y el juego de memoria que saben desarrollar los delanteros tosirianos.

Corría el minuto siete de la reanudación cuando Juan Carlos se lleva un balón en velocidad, abre el juego a su izquierda para Carrillo y viendo solo a Javi Quesada le pone un balón en bandeja para que el de Linares logre el 2-0. Delirio en las gradas del Matías Prats, que vuelve a estallar tres minutos después en otra contra en la que Carrillo se va hasta de tres defensas, dribla en última instancia a Lopito y anota el tercero.

Pudo Quesada hacer el cuarto pero su tiro salió desviado. Fueron unos minutos de auténtica exhibición de los rojiblancos. Superiores por completo a un Mancha Real que no daba crédito a lo que estaba pasando. De aquí al final, con tan amplia ventaja, los locales claramente levantaron el pie del acelerador y el partido ya entró en una fase de letargo en la cual los visitantes no se acercaron ni una sola vez con peligro a la meta de Juanma de manera que pudiesen acortar distancias y meterse de nuevo en el partido y los locales dejaron claramente pasar los minutos hasta el pitido final.

Triunfo muy justo de los locales, puede que hasta corto, por las ocasiones no transformadas por los jugadores del Torredonjimeno. El Mancha Real defraudó por completo en su visita al Matías Prats, se esperaba mucho más de un conjunto que venía de haberlo ganado todo desde el inicio de la segunda vuelta.

En el capítulo de destacado, por parte local, una vez más hay que subrayar al bloque y un partido más hay que encumbrar a Juan Carlos, a Javi Quesada y a Carrillo. Gran gol el tercero, de auténtico killer del área. Por el Mancha Real, a pesar de la dura derrota, magistral el partido del veterano Óscar Quesada templando el juego de su equipo.

Los rojiblancos se quedan con 52 puntos empatados con en Linares que tiene un partido menos, ante el Loja que jugará la próxima semana. El Mancha Real se queda con 54 perdiendo una oportunidad de haberse acercado a los puestos de privilegio del Grupo IX.