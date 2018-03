Fútbol Sala Javi Chino: «Dije que esta temporada ganaríamos una copa» El albaceteño recibió el premio al mejor del torneo. / PEDRO J. CHAVES El mejor jugador de la Copa de España que ha logrado el Jaén Paraíso Interior FS ante los ojos de la mayor audiencia de la historia en un evento así ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 21 marzo 2018, 01:50

El Jaén Paraíso Interior FS todavía está intentando asimilar que ha sido capaz de hacer saltar por los aires el WiZink Center de Madrid, que la mejor Copa de España de la historia ya está en las vitrinas del club, y en medio de la vorágine de felicitaciones, reconocimientos y preparativos de la fiesta que tendrá lugar hoy a las 19:15 horas frente al palacio de la Diputación Provincial, hay un hombre al que buscan todos los fotos y que se ha convertido en la cara visible de este título.

Javier García, conocido por todos como Chino (por la forma de sus ojos cuando sonríe), logró con los seis goles en un torneo que ya ha pasado a la historia del deporte jienense y encima es la segunda vez que lo consigue. «Es algo único que es un sueño. Es una sensación inmejorable que ojalá se pueda repetir muchas veces», explica el jugador para IDEAL acerca de cómo se siente uno al convertirse en bicampeón de la Copa de España.

Ya lo de 2015 parecía un premio muy difícil de conseguir, uno de esos hitos que suelen quedar aislados en la historia con la vana esperanza de que algún día se pueda vivir alguno al menos similar, pero gracias Chino y sus compañeros Jaén volvió a tocar el cielo de la mano del fútbol sala. «Este equipo está hecho ya para ganar cosas. Hemos demostrado que podemos luchar contra los grandes», saca pecho un jugador al que le sobran motivos para ello.

Por lo que parece, Chino además de jugar de maravilla al fútbol sala también podría ganarse la vida como pitoniso. Puede que la inmensa mayoría de la gente viera como una quimera alzarse con otro título pero él avisó con antelación: «Por ejemplo a Giasson le dije hace tiempo que íbamos a ganar una de las copas. Yo sabía que íbamos a llegar lejos, no sabía si íbamos a ganar esta o la Copa del Rey pero mira, ya tenemos una y espérate porque estamos a un partido de otra final y, como nos metamos, creo que podemos ganarla».

Paralelismos

Cuestionado acerca de las similitudes que este campeonato ha tenido con respecto al de 2015, el MVP de la Copa de España duda antes de contestar: «Se ha parecido a la de 2015 en las sensaciones a la hora de llegar a la final. Íbamos con el partido cuesta arriba y en los últimos segundos conseguimos remontar». «De diferente sobre todo el escenario. El escenario era increíble y la organización ha sido espectacular. Este año ha sido una pasada la manera en la que lo han preparado y la verdad es que creo que ha sido la mejor Copa de la historia, y ya está en Jaén», cuenta ahora sí teniéndolo muy claro.

También está seguro de que el estado de forma en el que se le ha visto en el WiZink Center no es fruto de la casualidad sino de su profesionalidad y su esfuerzo diario en cada entrenamiento. «No creo que me haya pasado nada especial estos días. Estaba en un buen momento de forma y han salido las cosas bien. El trabajo que venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás ha salido reflejado. Me encontraba bien y en un momento dulce de forma y en la Copa se ha podido ver todo eso», afirma.

Lo reconozca él o no su actuación ha estado por encima de lo extraordinario y, como era de esperar, las felicitaciones que ha recibido el futbolista se cuentan por centenas. De entre todas ellas no tiene problemas a la hora de elegir una: «La felicitación de la madre de mi hijo. Me mandó una foto con mi hijo viéndome jugar y me dijo que mi hijo estaría de por vida orgulloso de mí. No había llorado hasta que no vi ese mensaje pero cuando lo leí me emocioné realmente».

Promesa que cumplir

Pese a que la inmensa mayoría de la culpa de que la Copa de España se haya venido para Jaén sea de Chino y sus compañeros, estos han contado con la ayuda de la Virgen de la Cabeza, a la que el club visitó antes de partir a la capital nacional y a la que más de un jugador prometió subir a visitar andando descalzo si se ganaba la competición. Ahora toca cumplir: «Lo haré cuando pueda. En cuanto estemos menos liados iremos Imanol, Alan y yo, que somos los que tenemos que cumplir la promesa».

No hubo cosa divina alguna en el hecho de que cientos de personas se hicieran cientos de kilómetros cada día para teñir de amarillo las gradas del pabellón madrileño. Chino ha jugada la Copa de España con tres clubes diferentes pero asegura que como en el jienense no se vive nada igual. «Eso fue flipante. Salir a la pista y ver esa Marea Amarilla fue increíble me dejó sin palabras. Creo que eso si no es en Jaén no se puede vivir en ningún otro equipo», aclara.

Uno no es solo campeón por lo que dictan sus logros sino también por la actitud con la que afronta su trabajo después de haberlos conseguido. No cuesta darse cuenta de que Chino es un campeón con todo lo que ello implica: «Ahora tenemos que seguir en la liga que tenemos también un reto importante con el play off a la vista. También tenemos a la vuelta de la esquina las semifinales de la Copa del Rey y es una oportunidad inmejorable porque tenemos la posibilidad de volver a hacer historia metiéndonos en otra final».