Rugby El Jaén Rugby toma ventaja en casa Los jienenses vencieron al CAU Metropolitano por 27 a 24 en el primer partido JESÚS MUDARRA Lunes, 4 junio 2018, 03:39

El rugby le gusta a Jaén y Jaén quiere tener un rugby en División de Honor B. El club jienense demostró ayer que tiene muy claro su objetivo y la forma de conseguirlo y además logró dar el primer paso para ello. Se disputó a las 13:00 horas en el campo municipal de Las Lagunillas el primer partido de la final por el ascenso de categoría y uno al llegar, y al ver los coches amontonados en los arcenes y oír las bocinas desde fuera del recinto, ya pudo constatar que el de ayer iba a ser un día grande para el rugby jienense.

Muchas camisetas verdes en una grada en la que ayer se dieron cita más de 700 personas para ver cómo el Jaén Rugby se medía en la final por el ascenso al CAU Metropolitano madrileño. El ambiente fue excepcional, la meteorología ayudó y seguro a que a muchos de los que ayer presenciaron su primer partido de este deporte, le dieron ganas de repetir.

Ventaja Los jienenses se llevan 3 puntos de ventaja al partido de vuelta en Madrid. Llenazo Más de 700 personas acudieron al encuentro. Excepcional el ambiente vivido.

Además ganó Jaén. Comenzaron el partido los verdes sin dar un solo minuto de respiro al conjunto de la capital de España. De hecho nada más comenzar llegaría por banda derecha el primer ensayo jienense. No se transformó este y es que ayer fue el día del rugby pero no el de lo pateadores. Hubo más acierto en el bando madrileño que en el jienense a la hora del balón parado pero aún así fueron en generala los errores la norma y no la excepción.

Madrid dió un paso al frente y se hizo con el control del juego pero la defensa jienense, organizada y contundente, apenas le dejó margen de maniobra. Generaban contragolpes los verdes y en uno de ellos llegó el segundo ensayo para la capital del Santo Reino, aunque de nuevo sin convertir.

Llegó entonces la reacción madrileña con dos ensayos prácticamente consecutivos. Solo transformaron el segundo de ellos pero eso les bastó para quitarse de encima el miedo que les había entrado a llevarse un marcador abultado para el partido de vuelta y para conseguir ponerse en ventaja en el tanteo. Por suerte para los jienenses no les duró mucho ya que justo antes de que los equipos se fuesen al receso ecuatorial, volvió a llegar un ensayo verde que, aunque sin convertirse, valió para irse al descanso con un 15 a 12 favorable.

La igualdad fue la misma durante los segundos 40 minutos y el encuentro se convirtió en un intercambio de ensayos que agradó al espectador y extenuó a unos jugadores que rindieron a un nivel formidable. Golpeó primero el CAU Metropolitano en la segunda mitad pero tardó poco Jaén en poner el marcador en 20 a 19.

Se atascó algo más la cosa en ese momento debido al cansancio en ambas escuadras y al calor, que no fue poco, que iba in crecendo sobre el césped artificial del campo jaenero. Aun así quedaron energías para un colofón con otros dos ensayos.

Anotó y transformó Jaén consiguiendo una ventaja de ocho puntos que se veía más que buena para ir al partido de vuelta con un colchón que facilitase un poco el conseguir el ascenso a División de Honor B, pero acto seguido contestó Madrid con un nuevo ensayo que dejó finalmente la diferencia en tres y obliga al Jaén Rugby a pelear por el ascenso fuera de casa. Está a solo un partido.