Rugby El Jaén Rugby luchará hoy en Madrid por conseguir el ascenso a División de Honor B Los verdes se impusieron en el partido de la ida de la final por el ascenso al CAU Metropolitano por 27 a 24, por lo que hoy pueden lograr el objetivo JESÚS MUDARRA JAÉN Domingo, 10 junio 2018, 01:13

Le ha costado mucho trabajo al Jaén Rugby llegar hasta el punto en el que se encuentra ahora mismo. Después de una temporada con cientos de horas de entrenamiento, con los sinsabores de dedicarse a un deportes que no tiene el reconocimiento que merece y de hacerlo con un éxito aplastante, el rugby jienense tiene entre sus manos una oportunidad única (porque se la ha ganado a pulso) de conseguir el ascenso a la División de Honor B.

La cosa pinta bien para los jienenses. El pasado fin de semana se jugó el partido de la ida de la final del play off por el ascenso y en él los jienenses consiguieron dos objetivos: el primero llenar Las Lagunillas hasta la bandera y crear un ambiente nunca visto entorno a un partido de rugby en la capital del Santo Reino, y el segundo adelantarse en el tanteo con respecto a su rival por estar la próxima temporada en la categoría de plata del rugby nacional, el madrileño CAU Metropolitano.

Ya en ese encuentro disputado el pasado domingo pudo verse que el nivel de los dos equipos que hoy, a partir de las 12:30 horas, volverán a ponerse en liza es muy similar. La igualdad fue la tónica en un partido en el los madrileños llevaron durante mayor tiempo el control del balón pero en el que Jaén fue más efectivo y consiguió dominar casi en todo momento el marcador.

Con un intercambio sin fin de ensayos, verdes y morados ofrecieron un espectáculo que hizo que a más de uno le diesen ganas de viajar a Madrid a ver el partido de vuelta, algo que puede hacer. Desde el Jaén Rugby destacan la importancia que está teniendo para ellos en el play off tener la respuesta de la afición que están teniendo y la idea es que en la capital de España el equipo no esté solo.

Autobús para la afición

Por ello el club ha fletado un autobús que ha salido esta mañana, a las 07:30 horas, desde El Corte Inglés y con destino el campo de rugby de Orcasitas, en el que los jienenses se jugarán definitivamente el ascenso. Las líneas a seguir en lo deportivo están claras.

El equipo jienense demostró hace tan solo una semana que es capaz de sorprender tanto al contragolpe como con un juego con un mayor número de transiciones. También dejó claro que para anotarle hay que sudar la gota gorda. En la primera parte de aquel partido de ida, los madrileños tuvieron muchos problemas a la hora de penetrar la línea jienense y, aunque hubo muchos ensayos de uno y otro lado en el partido, cabe destacar que a muy poco para el final Jaén consiguió hacer brecha en el marcador, situación que su rival salvó in extremis.

Claro que hoy la cosa será bien distinta. Se tiene que jugar el Jaén Rugby el éxito de su campaña en un partido en el que no jugará en casa, en el que su rival tendrá como ventaja el público a su favor y en el que además ya no le valdrán las mismas armas con las que consiguió sorprender al conjunto capitalino en el primer partido. Claro que una gestas del tamaño de la que pretenden alcanzar los verdes no podría verse rodeada de una épica menor de la que tiene ahora mismo.

Pase lo que pase hoy, la temporada del Jaén Rugby ha sido excelsa. De nuevo el trabajo en las categorías inferiores ha sido extraordinario y el equipo senior ha conseguido labrarse esta oportunidad con una liga regular de la que ha sido líder absoluto y unas semifinales de play off en las que pasó por encima del Majadahonda. Les queda un último paso y han de darlo hoy.