El Jaén Paraíso Interior FS se recrea y confirma la renovación de Mauricio

JAÉN Sábado, 2 junio 2018

El Jaén Paraíso Interior FS se despide de la temporada 2017/2018 y, tras lo conseguido en ella, el ambiente no podría ser otro que el que destilan los jienenses en sus últimas apariciones. Ayer mismo la plantilla al completo del primer equipo junto a varios componentes del cuerpo técnico disputaron una de fútbol 7 en el campo de césped artificial de la Federación de Jaén, donde algunos dejaron ver que su calidad se extiende también a terrenos alejados del parquet.

No parece preocuparles de momento en absoluto la tremenda especulación que hay en estos días alrededor de la que será la plantilla para la próxima temporada. El club no ha hecho oficial ninguna alta ni baja pero es una certeza, por ejemplo, que Dídac Plana será jugador del FC Barcelona cuando acabe el verano. Así mismo Chino ya anunció en Onda Jaén su marcha al CD Xota. Y Boyis, aunque todavía no ha firmado nada, tiene muy cerca el acuerdo para seguir siendo compañero de Dídac.

No todo son malas noticias para los amarillos. Giasson también ha confirmado que su renovación está muy cerca de anunciarse y Carlitos, Dani Martín, Bingyoba y Jordi Campoy cuentan con contrato en vigor, por lo seguirán vistiendo de amarillo. Ayer se hizo oficial la continuidad de Mauricio, durante dos años más, y la de Alan Brandi también parece cercana a llegar. Y mientras tanto se dan por hechos ya los fichajes de tres futbolistas: Iker para la portería, Piqueras como nuevo Boyis y el mengibareño Michel.