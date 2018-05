El Jaén Paraíso Interior FS da continuidad a una temporada pulverizadora de récords El estado de felicidad es permanente este año entre los amarillos. :: pedro j. chaves Los amarillos lograron por primera vez en su historia el pase a las semifinales por el título de liga ante un Osasuna imbatible fuera de casa ALBERTO ORTEGA JAÉN. Domingo, 20 mayo 2018, 03:22

Cuando parecía que la temporada del Jaén Paraíso Interior FS no podía ser mejor, que no iban a poder mejorar lo que ya habían conseguido, los de Dani Rodríguez derribaron una nueva barrera histórica. Nunca ha estado el conjunto jienenses en unas semifinales del play off por el título de liga pero tras la segunda victoria consecutiva ante Osasuna Magna volverán a medirse al Inter Movistar en una eliminatoria que es el premio al trabajo bien hecho durante todo el año.

Decía Saldise, jugador de los navarros, en la previa a los dos encuentros disputados en Jaén que ganarle a su equipo un partido era «muy difícil» y que ganarle dos «casi imposible». No le faltaban argumentos para decir eso y es que los de Imanol Arregui solo han perdido tres encuentros esta temporada fuera de casa: los tres que han disputado en la Salobreja.

El Jaén Paraíso Interior FS se ha consolidado con esta victoria como rey de los equipos modestos y los futbolistas amarillas aún quieren más. No les basta con haber ganado una Copa de España, con haber metido por primera vez en su historia al club en una final de la Copa del Rey ni por haber ganado en pistas donde no se había hecho nunca como el Cabanyal, Anaitasuna, Tudela o Do Sar.

Semifinales

El equipo, tirando de solidaridad, compromiso, buen fútbol sala y una dosis de testosterona clave en los momentos decisivo, ha esculpido su nombre en la historia del deporte jienense y pase lo que pase ante el Movistar Inter eso es ya inamovible.

Las incógnitas se centran ahora en una eliminatoria que volverá a ser al mejor de tres partidos y en la que los amarillos se medirán a un conjunto madrileño al que le han ganado en sus dos últimos encuentros. No suele ser habitual que el Movistar hinque la rodilla. Mucho menos que un equipo modesto como Jaén les arrebate un título pero parece inverosímil que además, justo después, los jienenses les ganasen en liga.

No se conocen fechas exactas u horarios pero la distribución de los encuentros hará que sea el próximo fin de semana cuando se juegue el primer partido de la serie en el Jorge Garbajosa. El segundo choque es el que despierta más dudas. Casi con total seguridad, la eliminatoria será televisada al completo y en ese caso el Jaén Paraíso Interior FS no podría jugar en una Salobreja que no cumple con los requisitos para las retransmisiones. Le tocaría en este caso ofrecer pista alternativa al club presidido por Germán Aguayo y en este sentido las ciudades mejor posicionadas para albergar el segundo encuentro de la serie son Granada y Córdoba.