Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS agotará hoy sus entradas para la final de Copa Volvieron a repetirse las colas por las entradas. / JAÉN FS Saldrán a la venta las que no hayan sido retiradas aún por los socios del club ni por los que tienen el viaje reservado en autocar ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 2 mayo 2018, 00:41

Después de que los socios acudiesen en masa a retirar su entradas, les llegó ayer el turno de adquirir sus localidades a aquellos aficionados del Jaén Paraíso Interior FS que tenían un autobús para acudir a Cáceres a presenciar la final de la Copa del Rey. Desde las 5:30 esperaron un grupo de amigos de Úbeda, los primeros en entrar según fuentes del club, para hacerse con un asiento en tan histórica cita.

La cola, como pueden ver en la foto, fue de proporciones kilométricas y es que ninguna de los hinchas con viaje ya reservado quiso arriesgarse a quedarse sin entrada. Personal de la entidad asegura a esta redacción que han sido retiradas prácticamente el 90 por ciento de las 2.000 entradas que la Real Federación Española de Fútbol dio al Jaén Paraíso Interior FS para su afición.

Ayer por la noche aun no se había podido hacer un recuento exhaustivo de las entradas y plazas de autobús que sobran, por lo que a lo largo de esta misma mañana el club facilitará la información para que el público en general pueda hacerse con uno de los tickets restantes. Desde el Jaén FS también aseguran que se sigue trabajando para que la RFEF facilite algún paquete más de entradas para la 'Marea Amarilla' y dicen ser conscientes de que son muchos los aficionados que tienen el viaje programado por su propia cuenta y no son socios, por lo que no han podido acceder de momento a las entradas que ha vendido el club.

Si se ha conocido que las entradas que se ha quedado la Federación Extremeña de Fútbol saldrán a la venta el mismo sábado día 5, a las 10:00 horas en las taquillas del Pabellón Multiusos de Cáceres, algo que ha indignado a gran parte de los aficionados locales al fútbol sala, ya que se prevén enormes colas por la alta demanda que hay de localidades.

Reventa

Una de las muestras de la escasez que hay de entradas para la final que disputarán el Jaén Paraíso Interior FS y el FC Barcelona Lassa es que ya ha aparecido la reventa, algo totalmente inusual en fútbol sala. La propia peña Olivo Mecánico, del cuadro amarillo, se quejó en su perfil oficial de la red social Twitter de que ya hay anuncios, de gente extremeña en su mayoría, con un precio de reventa de las entradas que alcanza los 35 euros. La locura ya se ha establecido entorno a una final que nadie quiere perderse y con la que el Jaén Paraíso Interior FS puede ampliar su leyenda.