Fútbol sala El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala no se regocija en el éxito El equipo no se distrae con las celebraciones. / PEDRO J. CHAVES Los amarillos han sabido compatibilizar las celebraciones por el título de Copa de España con el cumplir justo después en liga regular A. ORTEGA JAÉN Lunes, 26 marzo 2018, 02:43

Podría haberle pasado factura el Jaén Paraíso Interior FS la atmósfera de celebración que se ha instalado en torno al club una vez conseguida la segunda Copa de España pero esta vez el conjunto de Dani Rodríguez parece no haber quedado saciado con ganar la mejor competición de clubes del mundo. El partido serio y efectivo que los amarillos cuajaron este pasado sábado ante el Levante Futsal no fue sino la constatación de que el haber conseguido la gesta del WiZink no va a hacer que estos se distraigan del resto de objetivos marcados.

Ni las importantísimas bajas de Chino o Mauricio hicieron que el rendimiento de los jienenses fuese distinto al que se ha venido viendo semanas atrás. Hubo reconocimiento por parte de la afición en la Salobreja pero lejos de provocar relajación este fue pareció ser un estímulo que los amarillos piensan aprovechar para lo que resta de temporada.

De momento la cosa pinta bien también en la competición regular. Los de Dani Rodríguez habían perdido justo antes de la Copa de España la cuarta plaza de la clasificación en el Palau pero el Osasuna Magna cayó este pasado fin de semana ante un FC Barcelona Lassa que quería redimirse de la mala imagen dada en Copa y por ello el Jaén Paraíso Interior FS vuelve a hacerse con la cuarta posición de la tabla a falta de tan solo cinco jornadas para el final de la competición.

Cabe recordar que la diferencia entre ser cuarto o quinto no es el rival (Jaén y Osasuna parecen destinados a enfrentarse una temporada más en cuartos de final) sino el derecho a poder decidir la eliminatoria en caso de empate ante su afición. El año pasado la Salobreja ya jugó un papel importante a la hora de forzar el tercer partido, en el que acabaron cayendo los jienense, y la intención es que este curso se vuelva a contar con el factor pista en el play off por el título de liga.

35 son los puntos que acumula el equipo de la capital del Santo Reino en su casillero, dos menos que todos los que consiguió la pasada temporada, algo que habla a las claras de la enorme campaña que están cuajando también en liga. La próxima parada la tendrán los jienenses en una pista que tradicionalmente no se les ha dado demasiado bien. Peñíscola es uno de esos destinos incómodos para amarillos en los que la estadística juega en su contra pero teniendo en cuenta que este año Dani Rodríguez y sus muchachos han roto los maleficios que sobre ellos pesaban en pistas como el Cabanyal, Fontes do Sar o Anaitasuna hay razones para el optimismo en la plantilla.

Más aun cuando este equipo ha demostrado en lo que llevabamos de temporada que fuera de casa no baja el nivel con respecto a lo visto en la Salobreja y además para esta jornada tendrán ganas los jaeneros de devolver la derrotar que les infligieron los de Castellón en tierras jienense durante la primera vuelta de campeonato.

Se exhibe la Copa

En otro orden de asuntos, el Palacio Provincial de la Diputación de Jaén albergará desde hoy hasta el próximo domingo 8 de abril, la Copa de España que el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala conquistó el pasado fin de semana en el Wizink Center de Madrid, tras ganar al Movistar Inter FS por 4 a 3. Este trofeo estará expuesto en el hall de este edificio durante estas dos semanas en horario de 10 a 14 horas, en el que los aficionados que lo deseen podrán fotografiarse junto al mismo y mostrar su apoyo y su felicitación al equipo jienense en un libro de firmas dispuesto para esta ocasión.

Lo histórico del trofeo bien merece una visita en la que dejar un mensaje escrito a un equipo que ya saben que sus nombres pasarán a la posteridad.