Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS aparca las 'copas' para jugarse el cuarto puesto en Anaitasuna El Jaén Paraíso Interior FS venció por cinco a cero en el partido de la primera vuelta. / PEDRO J. CHAVES Dani Rodríguez explicó que ha sido una semana extraña por la no disputa de las semifinales de Copa del Rey pero que el equipo está preparado ALBERTO ORTEGA JAÉN Viernes, 2 marzo 2018, 01:38

Aun con el cuerpo raro por lo que pudo ser y no fue el pasado martes, el Jaén Paraíso Interior FS se encuentra ya en Pamplona para disputar un choque que hasta ahora ha pasado desapercibido bajo la alargada sombra que conllevan unas semifinales de la Copa del Rey pero que tiene una importancia vital para el futuro del equipo en la Primera División de la LNFS.

Dani Rodríguez y sus muchachos se miden esta noche, a las 20:30 horas, a un Osasuna Magna que se ha convertido en su pareja de baile en las últimas temporadas. Navarros y jienenses parecen condenados a estar viéndose las caras en ese escalón que hay por debajo de los tres grandes y la pasada campaña protagonizaron un duelo en el play off que acabaron llevándose los de Imanol Arregui en el último partido. No han cambiado mucho las cosas desde entonces si atendemos a una tabla clasificatoria. No es esta una pista que se le de especialmente bien los jaeneros, como así reconoció su entrenador.

«La importante victoria la semana anterior ante Cartagena, nos permite está semana ir a Pamplona a disputarles la cuarta plaza si somos capaces de hacer un partido completo está claro, porque sabemos que no nos regalarán nada y que tirando de estadísticas es una pista que no se nos da especialmente bien. Pero bueno en ese sentido el equipo va rompiendo estadísticas año tras año y es buen momento de romper una más», explicó advirtiendo que no se vive del pasado.

Pero no todo es negro para el Jaén Paraíso Interior FS ante el Osasuna Magna si echamos la vista atrás. El último precedente entre ambos equipos es que se vivió en la Salobreja en la primera vuelta de la competición y en él solo hubo un equipo sobre la pista y fue el local. Por cinco a cero ganaron los amarillos en un encuentro en que anularon hasta tal punto a su rival que este parecía una marioneta a merced de los dictase la voluntad de los amarillos.

Partido a partido

Estos deben olvidarse de la cercanía de la Copa de España y de la incertidumbre de saber cuándo se disputará la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey y centrarse en un duelo para el que, según Rodríguez, el equipo está preparado.

«Venimos de una semana marcada por la preparación de la cita histórica que teníamos en la Copa del Rey y que finalmente no se disputó, dejándonos una semana un poco extraña para preparar este partido, al que llegamos sabiendo que ya comenzamos hace una semana un mes muy importante de partidos clave y que intentaremos ir sacando pasito a pasito», expuso.

«Por nuestra parte, vamos con ganas de hacer un buen encuentro. El mes de parón lo hemos aprovechado para trabajar mucho porque sabíamos lo que teníamos por delante y estamos jugando y compitiendo bien, por lo que intentaremos conseguir una victoria que sería importantísima», adjuntó.

Poca presentación necesitan hombres como Araça, Eseverri, Nakata o Usín. Este último cumplirá además ante los jienenses su partido número 300 con su club.

«Enfrente tendremos un Xota que en la última jornada goleó en el derbi navarro, lo que hará que seguro tengan la moral por las nubes olvidándose de la derrota en casa ante Cartagena fruto de la falta de efectividad. Por tanto nos espera un partido de esos para nota en una pista donde puntuar es muy complicado contra un rival con jugadores de mucha calidad, con un juego directo pero con mucha pegada y sobre todo un equipo con mucho carácter competitivo», analizó Dani Rodríguez.

El técnico jienense tenía a todos sus efectivos disponibles para afrontar el duelo en tierra navarras y ha dejado a dos cierres en casa. Montes y Giasson se han caído de la convocatoria diseñada por el entrenador de un Jaén Paraíso Interior que tendrá en el día de hoy la primera de sus dos salidas consecutivas; la próxima será el siguiente fin de semana en casa del FC Barcelona.

Como viene siendo habitual en los últimos encuentros del club capitalino, el partido podrá seguirse en directo a través de la televisión oficial del Jaén Paraíso Interior FS, en su canal de Youtube. Muchos de los que el martes se quedaron con ganas de partido están muy atentos al de hoy.