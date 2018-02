Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS se da un baño de moral ante el Cartagena Chino y Boyis celebran el tercer gol. / PEDRO J. CHAVES Los contragolpes no les valieron a los Guillamón para llevarse tres puntos de una Salobreja que calentó motores para el próximo martes JESÚS MUDARRA JAÉN. Domingo, 25 febrero 2018, 02:42

El Jaén Paraíso Interior FS no sabe de partidos secundarios. Los de Dani Rodríguez tenían ayer un dificilísimo partido de liga ante el Plásticos Romero Cartagena y no dieron muestra alguna de descuidar la competición doméstica. No hubo relajación en un cuadro amarillo que fue el dueño del balón y del tempo del partido. Solo les faltó algo más de puntería a los jienenses para haber cerrado con una antelación mayor el encuentro.

3 Jaén Paraíso Interior FS Dídac, Boyis, Alan, Chino, Burrito, Dani Martín, Wendell, Campoy, Giasson, Víctor Montes y Giasson. 2 Plásticos Romero Cartagena Marcao, Attos Ique, Juanpi, José Carlos, Rahali, Baron, Drahovsky, Jesús y Javi.. Goles Giasson (1-1, min. 17), Chino (2-1, min.18) ,Chino (3-1 m. 31), y Dídac( 4-2 m39). Para los visitantes anotaron Ique (0-1, min. 5) y Rahali (3-2, min. 34). Incidencias partido disputado con motivo de la vigesimosegunda jornada de liga en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala en una Salobreja que volvió a llenarse hasta la bandera. Como de costumbre en el pabellón jienense, las gradas de la Salobreja se llenaron hasta la bandera para apoyar a los de Dani Rodríguez y, aunque a buen seguro que el ambiente del próximo martes será más caliente, no les faltó apoyo a los amarillos.

Salvando unos comprensibles instantes de pájara, los de Rodríguez fueron capaces de doblegar a los cartageneros y de hacerlo con identidad. De hecho desde que comenzó el partido el balón se tiñó de amarillo. La posesión pasó a ser jienense pero esto no solo se debió al buen hacer de los de la capital del Santo Reino ya que sus rivales tampoco se preocuparon en exceso por arrebatársela. Estuvieron cómodos los de Guillamón replegados atrás y sorprendiendo a la contra.

Fue sobre todo en el primer tramo del partido cuando el plan cartagenero funcionó de una forma más efectiva. La velocidad de Juanpi, Rahali y Jesús fue un cuchillo que no siempre consiguió esquivar el Jaén Paraíso Interior FS y, aunque los goles visitantes no llegaron en esa faceta, fue el contragolpe el principal motivo de preocupación en la grada de la Salobreja.

Fue a través de la pizarra de Guillamón cómo lograron adelantarse en el marcador los de blanco y naranja. Un saque de banda se convirtió en el primer tanto de la tarde gracias a que un balón raso al segundo palo que se coló como un cuchillo caliente en un taco de mantequilla. Hasta Ique, que fue el que la empujó se sorprendió de la facilidad con la que había llegado el gol.

Ciclón amarillo

Un tanto que fue como el restallar de la fusta sobre el lomo de un corcel que se desbocó desde ese mismo instante. Los amarillos encontraron por fin la profundidad que les había faltado para poner en verdaderos aprietos a Marcao y, a pesar de que el premio tardó en llegar más de lo previsto, persistieron hasta que lo encontraron.

Dani Martín podría haberlo obtenido al poco de encajar pero ayer no tuvo su día. Apenas tuvo oportunidad de poner sobre la pista su velocidad y desborde y, cuando las tuvo en el segundo palo, no consiguió conectar con precisión con la pelota.

Campoy, viendo lo acertada de la defensa enconada del Cartagena decidió probar fortuna con un disparo raso que solo la madera pudo repeler y Alan se encontró también con el palo en el testarazo con el que culminó el centro fuerte que le sirvió Wendell.

Tuvo que aparecer Giasson, que en estos últimos partido ha explicado el porque de su fichaje a base de entrega y apariciones providenciales, para poner las tablas. Campoy se la sirvió en bandeja al segundo palo para que solo tuviese que empujarla. El empate hizo tambalear por unos momentos el sólido esquema de los cartageneros y Chino se aprovechó de ello para, con un guiño de la fortuna, conseguir el empate en un disparo raso que tocó Marcao sin llegar a desviar lo suficiente.

Ya en la segunda mitad pudo verse que la igualdad sería máxima hasta el final y que aquel que aprovechase mejor sus ocasiones sería el que se acabaría llevando el gato al agua. Fue el Jaén Paraíso Interior FS porque lo mereció y porque también consiguió frenar la hemorragia de contragolpes visitantes.

Chino amplió distancias empujando un balón que quedó botando el área y la Salobreja celebró el tanto como si el choque se hubiese esfumado con su aparición pero un encuentro como el de ayer no se decide tan fácil.

Momentos de duda

Fue entonces cuando se inicio el único tramo, tampoco muy extenso, en el que el Cartagena estuvo en lo que a juego se refiere por encima de Jaén. Ganaron en protagonismo los de Guillamón que se encontraron, gracias a un gol de estrategia de Rahali, a un solo gol del empate.

Dani Rodríguez tuvo que poner las pilas a los suyos que consiguieron pasar el mal trago gracias a que el verdadero protagonista de la tarde comenzó a forjar una nueva actuación, en un repertorio que está ya a punto de colmarse, para el recuerdo. Dídac Plana fue ayer el sostén de su equipo y también el facto decisivo acerca de dónde debían residir los puntos.

El hecho de que ya estemos acostumbrados a un nivel excelso del catalán en los partido no debe empañar el hecho de que actuaciones como la de anoche son excepcionales. Dídac no solo fue capaz con sus paradas de conseguir que el marcador no terminase por invertir de la dinámica sino que también, como de costumbre, ofreció un repertorio de pases en largo de una precisión milimétrica.

Tras unos instantes de agobio, consiguieron volver a hacerse con las riendas del partido los amarillos y, consciente de que se le acababa el tiempo. Guillamón decidió a cuatro minutos para el final que Jesús debía enfundarse la camiseta del portero-jugador.

Con Juanpi fuera de juego, por problemas relacionados con la Diabetes que sufre, el equipo cartagenero no tuvo la velocidad suficiente como para poner en aprietos a Rodríguez y los suyos. Ya solo habría tiempo para el colofón final que encumbraría a Dídac como el hombre destacado del partido.

Quedaban doce segundos para el final y a más de uno ya no le quedaban uñas que llevarse a la boca. Lo intentó ya a la desesperando un jugador del Cartagena y el arquero catalán consiguió desviar un balón que parecía irse por la línea de fondo pero Dídac, con la fe de quien se sabe rebosante de confianza, lo persiguió hasta empalarlo con la precisión suficiente como para convertirlo en la sentencia del duelo. Pocas ovaciones como la que recibió se han visto en la Salobreja. Ninguno partido como el del martes tampoco.