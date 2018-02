Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS llega con confianza a una semana decisiva Los amarillos están preparados. / PEDRO J. CHAVES Los amarillos se medirán en los próximos días al que será su rival en los cuartos de final de la Copa de España y jugarán la vuelta de la semifinal ALBERTO ORTEGA JAÉN Jueves, 22 febrero 2018, 01:56

Pesaba una incógnita sobre cuál sería el nivel con el que volvería el Jaén Paraíso Interior FS tras el parón de un mes por el Campeonato de Europa pero los amarillos no han tardado en demostrar que este receso solo les ha hecho coger fuerzas para los mucho que les espera por venir. Hablábamos hace una semana de que el primer examen, conformado por dos partidos ante el Ríos Renovables Zaragoza, iba a suponer una base psicológica importante de cara a las futuras semanas y esta, se mire por donde se mire, es positiva.

Al equipo no le han pesado los largos viajes realizados con apenas dos días de diferencia ni tampoco el jugador dos veces consecutivas en la pista de un rival con el que se está jugando nada más y nada menos que el meterse en una final. Los de Dani Rodríguez no solo no han hincado la rodilla ante los maños sino que en ningún momento durante los dos partidos han ido por detrás en el marcador.

Solo en el de liga, en el que Rodríguez pudo permitirse el lujo de dejar fuera de la lista de convocados a Alan Brandi y Mauricio, consiguieron in extremis los zaragozanos rascar un punto. Bien es cierto también que aunque las sensaciones apunten a que el Jaén Paraíso Interior FS ha salido reforzado de sus visitas a Zaragoza, se ha visto además que el equipo que tendrá enfrente el próximo martes a las 21:00 horas no está vencido y que probablemente la máxima igualdad que se ha visto estos últimos días vuelva a repetirse en el partido más importante que vivirá este año la Salobreja.

Desde el club aseguran que durante el día de hoy se colgará el cartel de 'no hay entradas' para ese choque que además se televisará por Canal Sur y en el que los amarillos están a un paso de hacer historia.

Antes la liga

Claro que la Copa del Rey no es la única competición en la que aun tienen opciones los jienenses y ahora deben olvidarse al menos por unos días de la vorágine copera porque este próximo sábado, a las 18:30 horas, pasará por la Salobreja otro de esos equipos que están dando la campanada esta temporada y con el que además el Jaén Paraíso Interior FS tendrá que verse las caras en los cuartos de final de la Copa de España.

El Plásticos Romero Cartagena tratará de sacar provecho de que este partido llegue en medio de una eliminatoria prioritaria para el club de la capital del Santo Reino pero también ha demostrado este último que este año tiene una amplitud de plantilla confeccionada para luchar por todo y sobreponerse a toda merma, por lo que potencial hay de sobra en los amarillos para hacer frente también a Juanpi y compañía.

La que seguro que no fallará será la Marea Amarilla. Es tremenda la ilusión que está despertando este equipo entre sus aficionados y se espera que tanto el sábado como el martes la Salobreja presente el aspecto de costumbre: un lleno hasta la bandera. Toda ayuda será necesaria para que una vez más Jaén vuelva a estar entre los mejores de la mejor liga del mundo.