Fútbol Sala El Jaén paga caros sus errores Los amarillos recibieron demasiado castigo en Madrid. / SANDRA SANTIAGO Los amarillos cayeron ante Movistar Inter en el primer partido de la semifinales del play off por el título con un marcador abultado ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 26 mayo 2018, 01:11

Hay días en los que uno se levanta con el pie izquierdo y, si eres un equipo de fútbol y enfrente tienes a los mejores del mundo, sueles acabar pagando excesivamente caro. Es lo que le pasó ayer al Jaén Paraíso Interior FS que cayó con un marcador que puede parecer estrepitoso pero que a todas luces resultó excesivo para los méritos que hizo el Movistar Inter en el encuentro. Dos goles de rebote, uno polémico y muchas ocasiones falladas por los amarillos les costaron a estos el primer partido de una eliminatoria que ahora pasa por Granada, donde tendrán que ganar los jienenses para forzar el partido de desempate.

El arranque del encuentro no fue el que le hubiera gustado al Jaén Paraíso Interior FS. El Movistar Inter ya ha visto cuestionado su autoridad de campeón en demasiadas ocasiones por el conjunto amarillo y quiso arrollar a los jienenses desde el inicio. Ricardinho se dejó asomar en un par de ocasiones a la portería de Dídac (que estuvo de nuevo salvador) y a los de Dani Rodríguez les costaba tener esa posesión que tan bien les viene. Pese a ello necesitaron los madrileños toda la suerte del mundo para adelantarse en el marcador. No aprovechó Ortiz el tres para uno que acabó finalizando pero el rechace de la parada de Dídac y en el segundo envío el esférico, tras tocar de nuevo en el portero y en la cara de Campoy, acabó entrando en la meta visitante.

El paso de los minutos hizo que disminuyese la intensidad ofensiva de los azulones pero, cuando mejor estaban los de Dani Rodríguez en el encuentro, los colegiados permitieron que se ampliase la ventaja en el marcador a favor de los locales. Taffy cometió una falta clarísima sobre Boyis, que intentaba sacar el balón jugado, algo que vio todo el pabellón menos la pareja arbitral. Se propició un tres para uno que el propio Taffy pudo empujar a placer en el segundo palo.

Pidió tiempo muerto Rodríguez para tratar de taponar la buena dinámica favorable a Inter y a la vuelta del receso sorprendió su equipo con Dídac haciendo de portero-jugador. No le salió bien la estrategia a los amarillos y es que en uno de los primeros balones que consiguieron robar los interistas, de nuevo Taffy culminó en el segundo palo un contragolpe que acabó siendo el tercero.

Debe de ponerle a Taffy jugar contra Jaén y es que a pesar de lo discreto de su papel dentro del vestuario de Inter, contra los jienenses siempre hace buenos partidos. Ya fue el verdugo en la Copa de España de 2017 con un gol que acabó siendo decisivo y ayer fue el autor de dos mazazos morales que declinaron el choque a favor de su equipo.

Con la ventaja en el electrónico, el Movistar Inter se disfrazó de equipo pequeño y dejó el control del partido al Jaén Paraíso Interior FS, dedicándose desde mediado el primer tiempo únicamente a esperar las contras; y a aprovecharlas como lo hizo. Giasson tuvo en una volea la respuesta de Álex González para evitar que se redujesen las distancias. El poste también evitó que Boyis pusiese el balón en la escuadra pero los minutos ya empezaban a correr en contra de los de la capital del Santo Reino cuando el encuentro enfilaba el descanso.

Intentaba pasar el tirón como podía Inter pero se cargó de faltas y lo acabó pagando. Daniel cometió la sexta a falta de un minuto para el ecuador del choque y Carlitos, que anda últimamente con el rifle afinado, convirtió el lanzamiento dejando la cosa en tres a uno para los últimos 20 minutos.

Tras el descanso

La segunda parte, al menos en su comienzo, fue harina de otro costal. Salió más enchufado Jaén y más cauteloso Inter. El ritmo del juego se frenó y los errores fueron mucho menos frecuentes que en el primer tiempo por parte de los jugadores de Dani Rodríguez. Los de Velasco en el primer tiempo tuvieron pocos (por no decir ninguno) deslices que pudiese aprovechar los jienenses, pero estos no iban a dejar de intentarlo por mucho rival que tuviesen enfrente. Había precedentes importantes de que se podía.

Fe en la remontada

A este Jaén se le podrán reprochar algunas cosas, pocas, pero entre ellas no se encuentra el que abandonen su intención de llevarse la victoria. Ni siquiera cuando una nuevo rebote, esta vez en el pie de Burrito, hacía que el envío de Elisandro hiciese una parábola imposible para Dídac. Estuvo a punto de responder en la jugada posterior Giasson pero nuevo apareció Álex González para salvar a los de la capital de España.

Alan Brandi volvió a encontrarse con el portero en una jugada de estrategia. Estaba siendo tal la actuación del arquero local que hasta el público coreó su nombre. Ellos mismos le señalaban como el mejor jugador azul sobre la pista. El portero, dato significativo.

Le benefició a Movistar Inter el ritmo pasteloso y lento que cogió el partido. Sin ocasiones, sin sobresaltos y hasta sin faltas se fue reduciendo poco a poco el margen de reacción de un Jaén Paraíso Interior FS que no tiró la toalla pero que tampoco parecía capaz de inquietar con peligro flagrante a González.

Esto hizo que Dani Rodríguez volviese a usar a su portero como jugador. Dídac pasó a campo contrario a falta de ocho minutos para el final y en la primera circulación la pelota cogió dirección a portería y tuvo San González que meter la mano para evitar el segundo jienense.

Circulaba bien la pelota en las piernas amarillas y llegaban con peligro a las finalizaciones los jienenses pero ayer el gol parecía enfadado con ellos. Por mucho que movieron a la defensa azulona los jaeneros no terminaban por aparecer las vías para penetrar en la portería de Álex González.

Viendo que con Dídac no terminaba de cuajar la cosa, salió con la casaca negra Campoy y fue ahí cuando perdonó Jaén. La tuvo Carlitos a bocajarro y no llegó a empujar y Dani Martín también apareció con franqueza en el área para tratar de empujarla. Pasaban las ocasiones y no las aprovechaban los amarillos, todo lo contrario que Inter.

Robó Ortiz a falta de dos para el final, tras un regalo de Chino que ayer no tuvo su día, y la empujó a placer desde campo propio.

Salió entonces a pecho descubierto Jaén a intentar lo imposible e Inter terminó por sentencia. 46 segundos quedaban en el luminoso cuando Ricardinho hizo el sexto y definitivo tanto.

Decidirá Granada

Se cerraba así un marcador injusto y excesivamente abultado pero que significaba que el primer tanto de la eliminatoria es para Movistar Inter. Si el encuentro del próximo lunes en el Palacio de los Deportes de Granada necesitaba de algún atractivo más, lo ganó ayer.

Al desplazamiento masivo de afición, la enorme demanda de entradas que hay en la ciudad nazarí y el nivel de los dos equipos que se pondrán en liza, habrá que sumar que el Jaén Paraíso Interior FS se verá obligado a ganar si quiere forzar el tercer partido de la eliminatoria. La tarea se antoja complicada pero este equipo y su afición ya han demostrado que no entienden de cosas imposibles.