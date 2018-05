FÚTBOL SALA El Jaén FS jugará las semifinales en Granada IDEAL El club se ha visto obligado a tomar esta decisión ya que la Salobreja no cumple con los requisitos para que se televise el duelo ALBERTO ORTEGA JAÉN Lunes, 21 mayo 2018, 21:38

El enorme misterio que se había creado acerca del segundo partido de las semifinales del play off por el título que disputará el Jaén Paraíso Interior FS ya se ha resuelto. El club presidido por Germán Aguayo se ha visto obligado a emigrar forzosamente a Granada para poder enfrentarse al Movistar Inter el próximo lunes 28 de mayo a las 21:30 horas en el Palacio de los Deportes granadino.

Como ya se sabía, el pabellón de la Salobreja no cuenta con las condiciones necesarias para que se retransmita por televisión un encuentro de la mejor liga de fútbol sala del mundo y, al ser obligatorio que las semifinales se den por la pequeña pantalla (esta vez a través de Eurosport 2) a los amarillos no les ha quedado otra que hacer de tripas corazón y fijar su sede provisional en lo que le quede de play off en la ciudad nazarí.

Todavía se desconoce el sistema de reparto de entradas que hará el club para un aforo que es más de siete veces el que cabe en la Salobreja (7.500 espectadores) aunque fuentes de la entidad informaron ayer a IDEAL de que a lo largo del día de hoy facilitarán más información al respecto de la eliminatoria. El descontento entre la masa social es notorio aunque no tanto con el club como con las instituciones jienenses.

Habrá desplazamiento

Sobre el partido del este próximo viernes, son muchos los aficionados de la Marea Amarilla que están convencidos de que su equipo volverá a plantar cara a Ricardinho y compañía y por eso, a pesar de que de momento no se ha anunciado ningún viaje organizado por parte de ninguna peña o el club, son ya decenas los hinchas que han informado en redes sociales de que ya tienen sus entradas (se pueden comprar online en la página web del Movistar Inter) para ver el primer partido de la serie en Torrejón de Ardoz.

En lo deportivo

En lo que al equipo se refiere, el Jaén Paraíso Interior FS empieza hoy la enésima semana histórica para el club en esta temporada. Los amarillos han acostumbrado a su afición a vivir momento que hasta ahora no se había visto en el club y, aunque parezca rutinario verles ganar, cabe destacar que el mérito de lo que consiguió el equipo el pasado viernes es extraordinario.

A partir del día 25 de este mes, cuando los jienenses disputen en Madrid el primer partido de las semifinales del play off por el título el nombre de Jaén volverá a aparecer como uno de los mejores cuatro mejor equipos del país y lo harán ante un conjunto que suele ser la bestia negra de cualquier escuadra en la Liga Nacional de Fútbol Sala pero que ha encontrado en Dani Rodríguez y los suyos la horma de su zapato.

A buen seguro que el Movistar Inter espera con muchas ganas esta eliminatoria para tratar de obtener su venganza hacia el Jaén Paraíso Interior FS. Los jienenses le han arrebatado el mejor equipo del mundo (así lo acredita su recientemente conseguida UEFA Futsal Cup) la Copa de España y además la oportunidad de resarcirse. Y es que después de vencerles en el WiZink los azules pudieron redimirse en un partido de liga en su casa en el que de nuevo volvieron a dar la sorpresa los jaeneros.

Jugadores a recuperar

Tendrá que aprovechar el cuerpo técnico del cuadro amarillo esta semana para recuperar aún más a los jugadores que han llegado tocados en lo físico a este tramo final de temporada. Son tres los futbolistas que han arrastrado problemas físicos en las últimas semana, Chino, Bingyoba y Giasson, y aunque todos ellos tuvieron minutos en la eliminatoria ante el Osasuna Magna, lo más normal es que durante las sesiones de estos próximos días se ultimen los trabajos de recuperación para que lleguen a esta históricas semifinales en las mejores condiciones posibles.

Les tocará jugar a los jienenses como si de fuera de casa se tratase, en lo que a batirse el cobre en una pista extraña se refiere, pero la atmósfera de la que se envolverá el partido tendrá un tono de final que siempre e motivadora para cualquier deportistas. Aunque antes de eso, toca jugar el viernes.