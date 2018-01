Jaén FS El Jaén FS estrena el año en casa y recibiendo al Naturpellet Segovia Dani Martín conduce el balón en el partido de Copa del Rey ante el Segovia. / PEDRO J. CHAVES Hoy, a partir de las 18:30 horas, los amarillos dan el primer paso para que el 2018 sea un año histórico si se logran los objetivos marcados ALBERTO ORTEGA Jaén Sábado, 6 enero 2018, 02:10

Arranca un 2018 futsalero en el que el Jaén Paraíso Interior FS volverá a jugar una nueva Copa de España y en el que tendrá una oportunidad única de meterse en la final de la Copa del Rey pero, antes de que lleguen esos meses de febrero y marzo en los que tanto se jugará el equipo, los amarillos no pueden descuidar la competición doméstica para garantizar además su presencia en los play off por el título de liga. Para que la buena dinámica que llevan los de Dani Rodríguez en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala no se vea afectada por el cambio de año, estos tendrán hoy que cuajar un buen partido ante un Naturpellet Segovia que, a pesar de ser un recién ascendido, está dando que haber esta temporada. Los jienenses se han medido ya dos veces a los segovianos en lo que llevamos de campaña.

La primera vez que se vieron las caras este curso fue lejos de Jaén y en el partido correspondiente a la primera vuelta. En aquella ocasión los amarillos vieron cómo con el tiempo prácticamente cumplido les empataban un partido que habían dominado de principio a fin.

-Javi Alonso Está siendo uno de los jugadores más destacados del Segovia y tendrá ganas de reivindicarse -Carlos Muñoz El ex del Jaén Paraíso Interior FS se ha convertido en uno de los líderes del equipo segoviano con el que logró el ascenso. -Dani Rodríguez El técnico jienense tendrá que hacer dos descartes para el primer partido del año.

Claro que los jienenses se tomaron bien servida la revancha en los cuartos de final de la Copa del Rey. Le tocó al Segovia desplazarse hasta Jaén para una eliminatoria a partido único que los amarillos solventaron por la vía rápida. Seis a uno se impusieron en la competición copera los de Dani Rodríguez a un Segovia que, eso sí, llegó a Jaén con numerosas bajas y a sabiendas de que el objetivo principal de su temporada es lograr la permanencia en Primera División.

Viejos conocidos

Vivirá hoy de nuevo la Salobreja el reencuentro de varios de sus jugadores con el que fue su pabellón. Carlos Muñoz y Javi Alonso se han convertido en pilares del equipo segoviano y ambos han militado una campaña cada uno en el Jaén Paraíso Interior FS. En especial, la temporada del ala madrileño está haciendo que sean muchos los ojos que se estén fijando en él y que esta tarde vaya a ser uno de los peligros que tendrán que tener bien vigilados los jienenses.

Otro exjugador jienense, uno de los hombres que consiguió la Copa de España de 2015, no viajará esta vez hasta Jaén. Borja Blanco dejó hace apenas una semana el Naturpellet Segovia para regresar a la liga italiana, una baja que se antoja sensible para los segovianos en lo que resta de temporada.

Por su parte el Jaén Paraíso Interior FS afrontar el partido, que comenzará a partir de las 18:30 horas y para el que se prevé un nuevo lleno de la Salobreja, con todos sus jugadores disponibles. La buena planificación de la plantilla que se hizo este verano hace que en tierras del olivar este mercado invernal se observe desde la tranquilidad y, salvo una ganga de última hora, no se prevé que los jienenses hagan movimiento alguno en lo que a incorporaciones se refiere.