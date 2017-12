Fútbol Sala El Jaén FS en busca del primer 'regalo' de esta Navidad Jordi Campoy anotó en el partido de la primera vuelta, que ganó Jaén. / PEDRO J. CHAVES Los de Dani Rodríguez se enfrentará al Catgas Energía a partir de las 17:30 horas en un partido que se seguirá en el canal Esports3 ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 23 diciembre 2017, 00:20

En medio de una Cataluña con la calculadora de escaños en la mano, el Jaén Paraíso Interior FS jugará el que será su último partido del año. El 2017 ha sido histórico para el entidad amarilla y por ello Dani Rodríguez y sus muchachos quieren darle hoy el broche, en forma de victoria, que se merece. Hoy, a las 17:30 horas y en el Pavelló Nou, el equipo jienense se enfrentará al Catgas Energía Santa Coloma en la 17ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y, además de tres puntos, estará en juego la continuidad de una buena racha fuera de casa de la que los jaeneros están sacando no poco rendimiento.

El Jaén Paraíso Interior FS cuenta sus últimos cuatro viajes (Gran Canaria, Santiago, Levante y Cartagena) por victorias y ante los catalanes querrán sumar la quinta consecutiva a costa de un equipo al que no le están saliendo las cosas. En parte por las lesiones y en parte por la falta de adaptación de algunos de los fichajes, han provocado, entre otras cosas, que los de Jorge Cobo aun no hayan ganado ni un solo partido ante su público en lo que llevamos de temporada.

Son el quinto mejor visitante de la categoría pero también hay que recalcar que de los últimos 15 puntos que ha habido en juego solo ha sido capaces de cosechar cuatro. Para colmo de los males del conjunto que hoy actuará como local, las bajas que tendrá para el enfrentamiento a los amarillos serán más que serias. Ari, que está siendo el timón de la escuadra catalana, no podrá ser alineado debido a que vio una tarjeta roja la última jornada y cumplirá este encuentro como sanción. Tampoco podrán estar junto a sus compañeros Iago Míguez ni Corso, ambos por lesión.

Ante tal panorama, el Jaén Paraíso Interior FS deberá centrar todos sus esfuerzos en romper uno de los maleficios que aun pesan sobre ellos. Desde que ambos equipos están en Primera División las cuatro veces en las que los jienenses han visitado Santa Coloma los choques se han resulto con empate, excepto la del año pasado cuando se cosechó la única derrota de los amarillos ante su rival de hoy en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por tanto los de Dani Rodríguez nunca han ganado en este pabellón, claro que si miramos los encuentros que se han disputado entre ambos conjuntos el balance sonríe claramente a Jaén: cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.

Pese a todo ello el entrenador de la capital del Santo Reino no se permite relajación ninguna y ya advertía en sus declaraciones previas al partido que este no será ningún paseo de rosas. De ningún tipo lo será ni para Dani Martín ni para Giasson, que han sido los hombres que no se han montado en el autobús esta semana. Las rotaciones en las listas de Rodríguez están siendo habituales esta temporada y en esta ocasión los 12 convocados parecen responder a la necesidad de hacer un partido controlado y sin vaivenes, ya que de lo contrario se entraría en un terreno en el que el Catgas Energía se mueve a las mil maravillas.