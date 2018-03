Fútbol Sala Y lo que era irrepetible dejó de serlo La gran foto de la felicidad máxima en la pista del WiZink Center, con miembros del equipo y representantes de administraciones. El Jaén Paraíso Interior FS vivió un 'deja vu' en la mejor Copa de España de la historia JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 20 marzo 2018, 01:33

La sonrisa irónica habría sido la única respuesta para todo aquel que hubiese preguntado en 2015 si el Jaén Paraíso Interior FS podía volver a alzarse campeón de la Copa de España. En un 15 de marzo de 2015 se alinearon los astros sobre Ciudad Real Para que los amarillos se hicieran con un título en un deporte sometido por los tres grandes y este año, pese a que todo volvía a apuntar a que la hazaña era imposible, en un 18 de marzo de 2018 la historia volvió a repetirse.

Uno ha tenido la suerte de vivir desde el interior de la expedición ambas gestas y créanme que la historia se ha repetido. No me refiero a lo deportivo sino a lo que no se ve, a lo que es ajeno al foco de la televisión pero sin lo cual nada de lo que se ve a través de la pequeña pantalla sería posible. Hablo de la ilusión de una ciudad desde la que cientos de personas han vuelto a viajar en masa apostando por un equipo que, a priori, iba a caer en segunda ronda; pero también del trabajo en medio de la locura. Del estrés de Trini, Gelu y Sonia (las chicas que trabajan en la oficina del club) para que nadie de Jaén se quedase sin entrada, por mucho que eso implicase prescindir de horas de sueño.

Nadie se acordará cuando en unos años se valore esta segunda Copa de España conseguida de que los mismos directivos que se hicieron cargo de los autobuses de la afición son los que ya lo hicieron en Ciudad Real. Mientras sobre la pista azul repetía en lo que a meterse en semifinales se refiere, en el ambiente comenzaban a verse paralelismos a los que costaba no hacer caso para evitar la euforia. El modo en que la afición amarilla vivió la semifinal entre el FC Barcelona y el Zaragoza, apoyando a los maños como si vistieran con la casaca de Jaén, recordó y mucho al apoyo que los jienenses dieron a Burela en el Quijote Arena.

Volvió a tener que esperar a un final agónico la provincia de Jaén para ver cómo el Jaén Paraíso Interior FS conseguía cumplir con su papel de favorito en la semifinal y lograr ganar el partido cuando un minuto antes parecía que todo estaba ya perdido. Tampoco extraña tanto que se fueran dando similitudes con respecto a 2015 si tenemos en cuenta que también el autobús se siguió con la tradición de que la única canción que se escuchase desde el hotel pabellón fuese la de Paseando por la Mezquita de Medina Azahara.

Volvieron a vivirse recibimientos más propios de Champions League que de fútbol sala en los que gente que se ha hecho más de ocho horas de autobús cada uno de los tres días para ver a su equipo, vitoreó a los de Dani Rodríguez desde mucho antes de que la pelota comenzase a rodar.

Cuidar los músculos

El impulso de los aficionados sin embargo no fue lo único que tuvo una segunda edición en el WiZink Center. Tuvieron los jugadores que volver a sumergirse en hielo para recuperar a contrarreloj unos músculos que a pesar de parecer inagotables se mostraron crueles con sus dueños en el vestuario. Las manos de los fisios José y Juande no cesaron tras cada uno de los partidos, al igual que no cesaron de sonar los teléfonos de Germán Aguayo y Nicolás Sabariego para que todo estuviese a punto y el equipo no tuviese más que (por si fuera poco) conseguir un nuevo hito heroico.

No hubo sitio en el autobús amarillo que variase en alguno de los trayectos, ni estampa de santo sin besar. Tampoco cambiaron las corbatas en el cuello de los directivos o los sitios en las tribunas de prensa y es que imagino que uno busca en la superstición una respuesta a los nervios y la impotencia que vive quien no puede influir en un resultado en el que le va el estado de ánimo.

Por desgracia no todos los paralelismos fueron positivos. La organización de la LNFS estuvo a la altura de un evento de categoría y, a pesar de que el pabellón era el más grande que había albergado un evento así, Jaén volvió a dejarlo pequeño.

Gente como Pablo, un aficionado con las lágrimas en los ojos por no poder conseguir entrada para ver la final, fueron la cara más amarga de una felicidad que desbordó hasta las mejores previsiones para esta XXIX edición de la Copa de España.

Felicitaciones

También se han repetido con respecto a 2015 (no era para menos) las felicitaciones llegadas desde todos los puntos de la geografía y de todos los estratos posibles. Políticos, clubes, cantantes, actores y todo tipo de personalidades utilizaron las redes sociales para dar la enhorabuena a un club que brilló cuando más lo hizo la competición estrella de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Para que las felicitaciones lleguen en persona, habrá que esperar hasta mañana miércoles para que la ciudad reconozca públicamente, en el recibimiento que tendrá el equipo en la Diputación Provincial, el mérito al Jaén Paraíso Interior FS, aunque pocas palabras quedan ya por decirle, además de volver a darle las gracias, a un equipo de leyenda.