Inestabilidad y críticas en torno al banquillo del Martos CD

No están siendo días fáciles para Toni García. El entrenador del Martos CD recibió pitas casi al comenzar el partido de esta última jornada pero estos no fueron fruto del juego. Vinieron ya preparados al estadio por un sector de la afición que no está conforme con él y no de ahora si no que viene de lejos. El equipo lleva tiempo sin carburar como lo hizo a principios de temporada y no son pocas las voces que apuntan a una cierta división en el vestuario.

Sorprendió la alineación que sacó García en el encuentro ante el Huétor Tájar y la ausencia inexplicable de hombres como Sutil. Lo cierto es que los resultados no están siendo del todo malos para los de la Ciudad de la Peña y que el entrenador también ha mostrado su disconformidad con la situación que está atravesando su equipo pero parece que hay un sector de la afición que ya no confía en él y estas quejas están medrando en una directiva que sopesa la situación.

Mientras tanto Toni sigue trabajando para sacar a los suyos de esta mala racha en la que se hayan inmersos. El técnico de los tucitanos, entrenador del Martos Club Deportivo, habló tras el partido contra el Huétor Tajar sobre las quejas que se escucharon en el Ciudad de Martos durante el encuentro. García manifestó que él tampoco estaba de acuerdo «porque no son capaces ahora de conseguir victorias». En este sentido, el técnico blanco añadió que es en lo que están trabajando en hacer «mejor papel» del que se está haciendo en las últimas semanas de una competición que no espera a nadie.

Por otra parte, el entrenador del Martos recordó que el objetivo del equipo era el de conseguir la permanencia lo antes posible y conseguir que dentro del equipo empezaran a incorporarse marteños, algo que se consigue trabajando. «No sé si a algunos les gustará más, les gustará menos o les molestará que haya jugadores de Martos en el equipo, pero bueno, yo creo que con un poquito más de esfuerzo de parte de todos pues el futuro será de los jugadores de aquí», puntualizó Toni García.

En cuanto a la alineación escogida para el partido contra el Huétor Tajar, García explicó que hay jugadores que no se han recuperado de sus lesiones, otros que están atravesando la gripe y que tal como estaba el campo se valoró que era mejor «tirar de la plantilla», de cara también al partido del próximo miércoles, frente al Torremolinos.