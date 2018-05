Fútbol Sala Todo o nada en Granada La Marea Amarilla volverá a viajar para animar a su equipo. / PEDRO J. CHAVES El Jaén FS se la juega ante Movistar Inter en el Palacio de los Deportes granadino ALBERTO ORTEGA JAÉN Lunes, 28 mayo 2018, 01:41

jaén. Hoy puede terminar la temporada del Jaén Paraíso Interior FS pero, si fuese así, los amarillos han preparado todo para que sea a lo grande. No les vale otra cosa que no sea ganar a los de Dani Rodríguez ante el Movistar Inter para forzar el tercer partido de las semifinales del play off por el título de liga.

Será un partido especial. Lo será porque si caen los amarillos lo harán de pie, después de una temporada histórica en la que han demostrado que el presupuesto no es siempre garantía de éxito y que con trabajo se pueden conseguir cosas inolvidables. También lo será porque, aunque el Jaén Paraíso Interior FS juegue hoy como local, lo hará en Granada.

Son las personas que el club espera que viajen desde Jaén a Granada El resto del público será local aunque animará a los amarillos.

El Palacio de los Deportes de la localidad nazarí será la casa por un día de la Marea Amarilla, que va a tener refuerzos importantes de cara al encuentro de esta noche. A las 21:30 horas comenzará a rodar la bola a 100 kilómetros de Jaén, hasta donde se ha tenido que desplazar el club porque la Salobreja no cumple con los requisitos para que Eurosport puede televisar el choque, y aunque la mayoría de la afición en las gradas vaya a ser granadina, su aliento irá en beneficio jienense.

De hecho la Peña Olivo Mecánico, una de las más ruidosas en la Salobreja, ha hecho saber a esta redacción que se han puesto en contacto con peñas del Fundación CB Granada, que acudirán al partido a unirse a ellos en la animación.

La atmósfera que se ha levantado entorno al partido es grande pero también ha hecho daño al encuentro, en lo que a público se refiere, que este se vaya a disputar un lunes. Costará ver en las gradas de Granada a los muchos niños que habitualmente pueblan La Salobreja, por aquello de lo tarde de la hora de regreso habiendo colegio al día siguiente. Pese a ello se prevé desde el club que sean más de 2.000 personas las que se desplacen hasta la ciudad de la Alhambra. 10 de los 16 autobuses gratuitos puestos a disposición de los jienenses por Diputación y Ayuntamiento de Jaén ya se habían llenado aunque el grueso de la Marea Amarilla viajará en coche.

Todavía quedan entradas para el encuentro y durante el día de hoy aquellos hinchas que quieran asistir al mismo y aun no cuenten con una localidad podrán hacerse con ella a través del mismo sistema que se ha venido empleando durante todo el fin de semana. Los horarios de los puntos de venta para las últimas entradas para el encuentro Jaén Paraíso Interior FS - Movistar Inter que se disputará en el Palacio de los Deportes de Granada esta noche son los siguientes: en el Palacio de los Deportes de Granada desde las 10:00 horas hasta la hora del partido o fin de existencias; mientras que en la sede del club en Jaén: desde las 09:00 a las 14:00 horas.

Palo en el primer partido

La afición de Jaén no pierde la esperanza por mucho que el primer tanto de la eliminatoria haya sido para los madrileños. El Movistar Inter se impuso al Jaén Paraíso Interior FS por seis a uno en un partido cuyo marcador fue excesivamente abultado para o visto sobre el parquet.

No merecieron tanto castigo los amarillos pero tampoco hicieron uno de esos partidos brillantes que se les han visto esta temporada. Deberá ofrecer el cuadro de Dani Rodríguez una versión más intensa y con menos concesiones de su equipo si quiere forzar el tercer partido de la eliminatoria.

Tendrá Dani Rodríguez a todos sus futbolistas a su disposición mientras que Velasco por su parte, que en el partido de ida dio a Taffy un mayor protagonismo que Solano, que era quien venía contando con minutos, tendrá la importante baja de Rafael, que tampoco jugó en el partido que disputó el viernes en el Jorge Garbajosa.