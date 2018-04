Fútbol Sala Otra final antes de la de la Copa del Rey El Aspil Vidal ya demostró en la ida que es un hueso duro de roer. / PEDRO J. CHAVES El Jaén FS se juega la cuarta plaza y el factor cancha esta tarde en Tudela ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 28 abril 2018, 00:13

Hoy se decidirá si el Jaén Paraíso Interior FS termina la liga regular en cuarta o en quinta posición. Llega la última jornada de la Primera División de la LNFS y con ella la última batalla de la guerra que arrastran esta temporada (una más) entre si el cuadro amarillo y el Osasuna Magna por ser el rey de los equipos 'mortales'. La cuarta plaza de la tabla clasificatoria es ahora mismo jienense, y recordemos que esta da derecho a tener el factor cancha a favor en los cuartos de final del play off por el título de liga, pero los de Dani Rodríguez están empatados a puntos con el conjunto navarro.

Por ello el encuentro que hoy jugarán los jaeneros ante el Aspil Vidal Rivera Navarra, en horario unificado a las 19:00 horas, es una final por ese cuarto puesto. Claro que, como explica a continuación el entrenador del equipo, el Jaén Paraíso Interior FS no es el único que se juega mucho en este encuentro: «Llegamos a la última jornada de liga regular y lo hacemos visitando una pista complicada, donde nunca hemos conseguido la victoria y donde el equipo local se juega a pesar de estar virtualmente clasificados para los play offs, asegurar esa octava plaza».

El dato de que el equipo no haya ganado nunca en Tudela no asusta en un año en el que se ha roto la maldición de pistas como Do Sar, El Cabanyal o Anaitasuna, pero sí que muestra la dificultad de la empresa a la que se enfrentan los jienenses. «Es un equipo que ha ido de menos a más en la competición y que demuestra jornada tras jornada ser uno de los que mejor fútbol sala practica, gracias al gran trabajo de Pato, con un juego vistoso de posesiones muy largas y automatizadas, con mucha variedad en la estrategia y, sobre todo, mucha intensidad defensiva que hace que, sobre todo en su pista, sea un equipo muy difícil de superar. Nos obligarán a estar muy concentrados en las salidas de presión sabiendo en cada momento qué debemos hacer y a nivel defensivo no desesperarse ni precipitarse a la hora de neutralizar esas posesiones largas», añadió Dani Rodríguez sobre el conjunto que tendrán enfrente, en las declaraciones previas al partido.

Es consciente de que necesitará el mejor nivel de sus futbolistas y no quiere que la expectación que hay entorno a la final del próximo cinco de mayor actúe como distracción: «A pesar de tener en el horizonte esa gran cita de la final de la Copa del Rey, iremos a Tudela a intentar sacar los tres puntos que nos proporcionen esa cuarta plaza que hemos estado peleando durante toda la temporada y que sería importante pero no definitiva como ya hemos visto otras temporadas de cara al factor pista en el primer cruce de play offs. Se trata de un partido atractivo, con cosas bonitas en juego, y en el que también intentaremos romper nuestra propia estadística en esa pista como ya lo hemos hecho esta temporada con otras estadísticas similares».

No contará para ello ni con Ángel Bingyoba, que sigue recuperándose de la fractura sufrida en la mano, ni con Dani Giasson, que sufre unos problemas musculares y ha sido reservado esta última jornada para que trate de llegar en plenas condiciones a la finalísima ante el FC Barcelona Lassa.

Entradas para la final

En cuanto a la final de la Copa del Rey al fin la RFEF se ha manifestado. El Jaén Paraíso Interior FS contará con 2.000 entradas a un precio de 12 euros cada una. El club ayer comunicó que para la adquisición de las mismas dará prioridad a sus socios, por lo que estos tendrán el día del lunes en exclusiva para hacerse con sus entradas en las oficinas del club. Cada abonado por adquirir una y para hacerlo tendrá que presentar obligatoriamente el carnet.

Las entradas que sobren (el club cuenta con 1.000 socios) se pondrán a la venta el martes día uno de mayo y estas estarán reservadas para aquellas personas que cuenten con una plaza de autobús reservada en alguno de los 22 que el club (gracias a sus patrocinadores) ha puesto a disposición de sus aficionados. De sobrar alguna entrada estas se venderían el miércoles al público en general.