Pádel Los favoritos no fallan en los octavos de final del Caja Rural Jaén Open de pádel Bela demostró ayer que sus problemas en el codo han quedado atrás. : / WORLD PADEL TOUR No hubo grandes sorpresas en la jornada del jueves y hoy los principales favoritos pelearán por entrar en las semifinales de mañana JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 25 mayo 2018, 01:56

Los octavos de final del Caja Rural Jaén Open alzaban el telón en la plaza de Santa María con una jornada que esperaba el debut en Jaén de las cuatro primeras cabezas de serie del cuadro masculino junto a la catedral de La Asunción y no hubo grandes sorpresas. Los favoritos solventaron su pase a cuartos, con Paquito Navarro y Juan Martín Díaz sufriendo y teniendo que remontar tras perder el primer set para superar a Lucas Campagnolo y Lucas Da Cunha en tres mangas, en el último duelo de la jornada.

Desde las nueve de la mañana se repartieron los billetes a cuartos del cuadro masculino y femenino del Caja Rural Jáen Open 2018. La mañana arrancó con la victoria de Ramiro Moyano y Lucho Capra en dos sets a Maty Marina y Germán Tamame. La pareja argentina solventó el choque con facilidad y por segunda vez consecutiva consiguen avanzar a cuartos de final (6-2 y 6-2). En la misma pista, en la central de la prueba jienense, Lamperti y Mieres, los verdugos en la jornada anterior del jienense Luque y el portugués Rocha, sufrieron de lo lindo para derrotar a Gadea y a Santana. Tras comenzar una manga abajo los de Bahía Blanca apretaron los dientes y anularon las virtudes de sus rivales. Finalmente se impuso el ránking y Miguel y Juani vencieron (4-6, 6-2 y 6-1).

En la pista dos, situada junto al Corte Inglés, se disputaba el cuadro femenino. El primer partido enfrentó a Cata Tenorio y Bea González frente a Delfi Brea y Ana Catarina Nogueira. Con contundencia pero sabiendo sufrir Cata y Bea accedieron a cuartos tras un 6-4 y un 7-5. Serían Marta Marrero y Ale Salazar las siguientes en salir a bailar al 20x10. Con solvencia, calidad y mucha pegada Marrero y Ale vencieron por un doble 6-2 a Cortiles y a Araujo.

Continuaba la mañana del mejor pádel en la pista de la Catedral. Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez arrancaron su partido de la peor manera. Guga Vázquez y 'Sanyito' anularon por completo los poderes de Cristian y Stupa y cerraron la manga con un impactante 6-1. Tuvieron que reaccionar para pasar de ronda el chaqueño y el marplatense que a base de sacrificio y equilibrio en el juego se llevaron las dos siguientes mangas con un doble 6-3. Llegaban con mucha fuerza Pablo Lijó y Maxi Grabiel y así se lo hicieron saber a Cepero y Nicoletti. En dos sets solventaron la papeleta y con un 6-4 y 6-1 acceden a la siguiente fase.

Los duelos femeninos seguían en la pista dos. Las hermanas Sánchez Alayeto arrancaron su torneo con la autoridad que las número uno imponen en las primeras rondas. Endosando un doble 6-1 a Caldera y a Blanco adquirieron el billete para buscar las semifinales. Un partido muy igualado regalarían Victoria Iglesias y Teresa Navarro que para vencer a Valeria Pavón y Mari Carmen Villalba necesitaron tres durísimos sets. Tras el empate a mangas (3-6 y 6-4), el tercero lo resolvieron las andaluzas con un 7-5 tras un break en el undécimo juego.

Bela y Lima

La jornada de tarde en la central la abrían Pablo Lima y Fernando Belasteguín. Bela llegaba con más ganas que nunca tras perderse el último Open, el de Zaragoza, por una epicondilalgia. Enfrente estaban Fernando Poggi y Gabi Reca. Un partido que Bela y Lima controlaron desde el principio y que mostraron su máximo respeto al rival al no bajar la intensidad durante la hora y cinco minutos de encuentro. Tras solventar el primero con un 6-2, Bela y Lima cerraron el partido con un 6-3 y de esta manera consiguen su objetivo de sumar en cada partido y avanzar de ronda.

Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez se anotaron una importantísima victoria frente a una de las revelaciones de 2018: Jardim y Tapia. Un precioso partido lleno de tiros y de descaro que se resolvió en tres sets. Tapia y Jardim se quedan en octavos pero con la cabeza bien alta tras salir derrotados frente a los número dos del mundo (7-6, 6-7 y 6-3).

Saltaba la sorpresa en la pista dos. Por primera vez la pareja formada por Virginia Riera y Lorena Alonso accedía a cuartos de final tras vencer en dos sets a Marta Talaván y Tamara Icardo (7-6 y 6-1). Sin apuros se cuelan en cuartos la pareja que mejores resultados está consiguiendo en lo que llevamos de año: Gemma Triay y Lucía Sainz. Las número dos del mundo ofrecieron una espectacular versión para derrotar sin miramientos con un doble 6-1 a Siverio y López.

No dieron opciones Patty Llaguno y Eli Amatriain a Carla Mesa y Lucía Martínez. Las número cuatro del mundo obtuvieron el premio de pisar la pista azul en cuartos de final tras derrotar a sus rivales por un claro y rotundo 6-2 / 6-0. La murciana y la riojana no fallan y continúan demostrando su gran momento de forma. Cerraba la jornada del cuadro femenino la victoria de Navarro y Reiter ante Gabarrus y De Ossó en dos sets. La pareja hispano argentina mostró su habitual garra para no perderse su cita con los cuartos de final de cada prueba World Padel Tour (6-3/6-4).

Dos partidos cerrarían la vespertina de la pista de la majestuosa pista de la Catedral. Uri Botello y Javi Ruiz alcanzaban sus segundos cuartos de final en 2018 tras derrotar a Méndez y a Ramos. En dos sets y con un segundo set perfecto, Uri y Ruiz se colaban en los cuartos de final (6-4/6-0).

Y en la pista 1 se vivió uno de los duelos más destacados e igualados de la jornada. Navarro y Martín Díaz perdieron el primer set en el tie break y se vieron obligados a remontar en las siguientes mangas (6-4 y 6-2).