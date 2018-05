Fútbol Sala Los errores penalizan al Jaén Paraíso Interior FS en Anaitasuna El Jaén FS se adelantó en el marcador pero acabó a remolque durante todo el encuentro. / CARMELO VILLAMARÍN Osasuna Magna sumó el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final y ahora la serie se traslada a La Salobreja el próximo miércoles JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 12 mayo 2018, 00:57

No pudo ser. El primer punto de la eliminatoria de cuartos de final cayó del lado de Osasuna Magna. Los amarillos destilaron gazapos impropios en un duelo que se decidió por detalles. La Salobreja, el próximo miércoles, y el viernes si se gana ese encuentro, decidirá el equipo que logre el pase a semifinales.

El choque arrancó a un ritmo vertiginoso, con ocasiones en ambas porterías. Pero el primero en golpear fue el Jaén FS a los cuatro minutos. Burrito destiló un torrente de técnica individual por sus botas para driblar a su par, dejar sentado a Asier y alojar el esférico en la red.

Igualó el Xota el choque en el minuto 7. Asier cortó un balón con la cabeza fuera de su área que convirtió en una asistencia porque el esférico cayó en diez metros en la posición que ocupaba Martel, que rompió la escuadra de Dídac.

Una pared entre Boyis y Dani Martín acabó con el meta Asier ganando la mano al salmantino. El encuentro estaba respondiendo a las expectativas creadas.

Superado el ecuador del primer round los locales pidieron tiempo muerto. Rafa Usín robó el esférico, la pisó ante Dídac y puso por delante a los rojillos. Los errores penalizaban a los jienenses tras perder el balón por la defensa alta de los locales.

A falta de cinco para el final Rodríguez pidió tiempo muerto. Sus primeras palabras resumían el partido. «Los dos goles los hemos regalado, pero no nos volvamos locos».

El Jaén FS firmó el empate cuando solamente quedaban 40 segundos para enfilar el túnel de vestuarios. Saque de banda, secundado por un efectivo bloqueo y Carlitos, con precisión quirúrgica, hizo el segundo tanto jienense y pidió perdón a la afición navarra. Funcionó la fábrica de estrategia de Rodríguez.

Incluso hubo tiempo para que Dídac salvara el tercero demostrando reflejos felinos frente a Víctor. Estaba siendo un encuentro muy igualado e intenso que se estaba resolviendo por detalles.

Esta temporada los lagartos amarillos habían conseguido asestar dos bocados a Osasuna Magna. Los jienenses no habían ganado nunca en Anaitasuna y rompieron ese maleficio. Además, fueron el único equipo que superó a Xota en el rol de visitante ya que los de Imanol Arregui terminaron la competición liguera como el mejor visitante y un único tropiezo, en La Salobreja.

La igualdad entre ambas escuadras se manifiesta en sus números. Solo dos puntos han separado a un Jaén FS que ha firmado su mejor puntuación histórica en competición regular (64) del Osasuna Magna. Y para el capitán del CA Osasuna Magna, Eseverri, se trata de su último play off por el título como jugador profesional.

Los navarros afrontan los cuartos de final del play off por el título de Primera División en un óptimo estado de forma, ya que no conocen la derrota en los cinco últimos partidos jugados del campeonato liguero. Los jienenses llegaban a esta eliminatoria después de perder la Final de la Copa de SM El Rey en Cáceres ante el FC Barcelona Lassa por 4-3, en un partido que se decidió en la prórroga. Además, ambos conjuntos se midieron la temporada pasada en cuartos y también con el factor cancha favorable a los jienenses con triunfo de los navarros.

Segundo round

En la reanudación el Jaén FS salió muy concentrado. Pero el infortunio amarillo ayer parecía no tener fin. Dani Martín se resbaló a la hora de sacar una bola que se le quedó pegada al suelo y el balón acabó con Saldise fusilando a placer a Dídac. Además, Chino se estaba tratando la zona tocada con una bolsa de hielo, dosificando sus minutos en pista. Y los colegiados no vieron un más que posible penalti de Usín sobre Wendell, al que barrió en el área.

Las únicas buenas noticias eran que en el ecuador del segundo round los locales presentaban cuatro faltas, por ninguna del Jaén FS.

Usín estrellaba el esférico en el larguero y el partido empezaba a presentar fisuras en su rigor táctico.

Rodríguez pidió tiempo muerto y a falta de ocho para el final el Jaén FS empezó a jugar de cinco con Dídac adelantando su posición.

Osasuna defendió con sobriedad y acierto. Los minutos pasaban sin que el Jaén FS lograra inquietar la portería de Asier. Con dos minutos por jugar el Jaén FS asumió más riesgos y ahora era Carlitos el quinto hombre. Pero tampoco así logró resultados positivos. Y para colmo de males Rafa Usín sentenció el duelo con un disparo seco y raso cuando quedaba menos de un minuto.

A renglón seguido los colegiados no vieron una mano de Asier fuera del área que acabó con la expulsión de Dani Rodríguez. Y el partido se enrareció. Rafa Usín acabó expulsado tras lanzarle un cabezazo a Dani Martín. Reconoció, lo que le honra, al final del partido que se había equivocado. Se perderá el segundo partido en Jaén. Carlitos tuvo un lanzamiento desde diez metros a falta de 14 segundos, pero paró Asier. Cuando no se puede, no se puede y además es imposible. Ni en superioridad numérica pudo el Jaén FS perforar la portería contraria. La segunda batalla será también dura.