Empate que no satisface a ninguno

ATLÉTICO MANCHA REAL
No hubo goles en el partido que enfrentó a Atlético Mancha Real y Antequera
JESÚS MUDARRA
JAÉN
Lunes, 9 abril 2018

Es difícil que en un partido de la enjundia del que protagonizaron ayer el Antequera CF y el Atlético Mancha Real se de un resultado primero sin goles y segundo que no consiga satisfacer las necesidades de ninguno de ellos. Fue precisamente lo que ocurrió ayer y es que el empate con el que terminó el choque no sirve para ninguno de los dos contendientes en las aspiraciones que ambos tienen de acabar jugando el play off.

El cuadro dirigido por Rizos tiene más difícil que el de José Jesús Aybar acabar la temporada jugándose el ascenso a Segunda B y ayer, a pesar de hacer un inmenso partido en uno de los campos más difíciles de la categoría, vieron como sus opciones se reducían un poco más.

No fue un partido excesivamente vistoso para el espectador ni tampoco de una alta calidad futbolística. La importancia de los puntos exigía competir y eso fue lo que hicieron los adversarios, con ocasiones medidas para uno y otro equipo y con dos zagas que se impusieron por completo a los sistemas ofensivos.

Al final del primer tiempo pareció romperse algo más el choque, teniendo que intervenir Lopito para evitar que llegase el primer tanto del encuentro. Del Moral tuvo otra que se marchó fuera y, para sacudirse el asedio local de encima, respondió el Mancha Real con una acción que estuvo a punto de ser uno de los goles de la temporada. Se marchó fuera por poco la chilena de Corbacho y ya hubo que esperar a la segunda mitad para ver más peligro.

Nada más volver del descanso llegó la jugada polémica del partido. Carmona consiguió anotar y el trencilla anuló el gol por un fuera de juego que tan solo debió ver su asistente, porque en directo pareció claro que la diana era legal.

Puso el miedo en el cuerpo el tanto al Antequera que se volvió algo más conservador y no volvió a enseñar sus garras hasta el final del encuentro. Lopito y la falta de puntería evitaron que los verdes sufrieran más injusticia que la que ya llevaban encima al no contar con un gol que habría sido decisivo, ya que les habría permitido situarse a tres puntos del play off y no a seis que es a lo que están ahora de precisamente el Antequera.