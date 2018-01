FÚTBOL PROVINCIAL Dimite el presidente del Martos CD y arremete contra Toni García Este mismo verano. / MARTOS CD Antonio Martínez aseguró que presentará su dimisión irrevocable ante la Asamblea porque ya no tiene ganas de «seguir luchando» JESÚS MUDARRA JAÉN Miércoles, 17 enero 2018, 01:51

Preocupa y mucho el futuro del Martos CD. En el día de ayer saltó la sorpresa cuando, después de las críticas que han arreciado tras la derrota de este pasado fin de semana, el presidente del club, Antonio Martínez, anunciaba en unas declaraciones a Radio Martos que presentará su dimisión como máximo dirigente del club tucitano ante la Asamblea de Socios.

Ya la noche anterior, el presidente hizo un amago de dimitir y, tras meditarlo con la almohada, no ha encontrado la motivación suficiente para seguir con un proyecto que este verano llegó a despertar la ilusión de una afición que se ha mostrado especialmente crítica en las últimas horas con el club blanco.

Además, el presidente (aun lo es) del club de la Ciudad de la Peña evidenció la fractura existente con el entrenador, Toni García, contra el que cargó duramente. Así habló Martínez acerca de lo acontecido según su versión en los días previos al encuentro ante el Huétor Tájar: «Toni me amenazó el viernes por la tarde con sacar la alineación que finalmente sacó y yo le dije que no se le ocurriera. Por encima de mis instrucciones llevó a cabo su amenaza. El domingo lo volví a llamar y le dije: Toni que las cosas no están como para jugar, no eches a los nenes a los leones que es lo que vas a hacer. Y lo hizo».

No se quedó así la cosa. El disgusto del presidente de los blancos va mucho más allá de un único partido que no haya salido bien. Martínez se siente sin respaldo, traicionado por gente en la que ha confiado y sin ánimos como para seguir adelante. «Estoy mucho más que defraudado. Después viene engañado, pisoteado y jodido, que es como estoy yo. Ya no tengo ganas de seguir luchando porque me encuentro absolutamente solo, sin el apoyo de nadie, con un proyecto deportivo. En la presentación dije que el día en que no pudiera realizar me marcharía y seguramente me marche ya», explicó él mismo.

Su salida del club parece ya, según sus palabras a Radio Martos, inevitable aunque ha asegurado que para llevarla a cabo seguirá los trámites institucionales establecidos por los estatutos del club. «Me voy a ir institucionalmente. Haré una carta de dimisión, convocaré la Asamblea, presentaré mi dimisión irrevocable, diré como está el club, que no tiene ningún problema económico ni debe tenerlo en un futuro. Mi gente se va conmigo, esto es lo que han conseguido», expuso.

Habrá que esperar acontecimientos para ver si se confirma su salida pero lo cierto es que las nubes son cada vez más negras sobre el futuro del Martos CD.