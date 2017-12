Atlético Mancha Real El año del descenso, el año de las ganas de volver a subir El Atlético Mancha Real aun piensa en acabar la temporada luchando por estar arriba en la tabla. / MATÍAS COBO El A no tendrá un buen recuerdo de 2017 y la intención del club es la de volver a estar arriba cuanto antes JESÚS MUDARRA JAÉN Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:09

A pocos días de termine el 2017, la Mancha Real futbolera echa la vista atrás y observa el año del que puso ser y no fue, del descenso, de las mil y una lesiones pero también el de un club que, aun con el varapalo de volver a Tercera División, sigue teniendo en su cabeza el hacer un proyecto que desde la humildad sea capaz de estar arriba.

Cuando se inauguró el año que ya observa su clausura, el equipo que por entonces dirigía Juan Arsenal se vanagloriaba de haber hecho una primera vuelta fuera de seria. Con Airam Benito y Elady Zorrilla conformando una de las parejas más en forma de la categoría, los verdes apuntaban entonces a una permanencia holgada y además permitiéndose el lujo de elaborar un fútbol de muchos quilates.

Pero no tardó mucho en torcerse el 2017. La salida de Elady Zorrilla abrió una herida que ningún fichaje fue capaz de cerrar. La directiva se movió rápido y bien en el mercado invernal para tapar el favor que se le había hecho a un futbolista que dio mucho por la entidad, pero los hombres de peso que llegaron entonces a la plantilla no respondieron. Israel Jerez no fue el de la Roda (primero por las lesiones y después por la falta de continuidad), Gassama llegó sin ritmo y además apareció la que ha sido la bestia negra de la plantilla estas dos temporada que ha abarcado el último año: las lesiones.

Ya con Juan Arsenal los mancharrealeños tuvieron que pasar una buena temporada jugando con doce futbolistas a disposición de su entrador y, aunque se consiguió pasar bien el trago en una primera instancia, a final de temporada la acumulación de minutos y la falta de experiencia en situaciones de este tipo pasaron factura.

Siete derrotas en los últimos nueve partidos de competición regular dieron con los huesos de un equipo que había terminado la primera vuelta en media tabla y mirando hacia arriba, en Tercera División. Fue un palo duro, una vuelta a la realidad que dictan los presupuestos y a la dureza de una competición que los manchegos conocen a la perfección pero que no se les está dando tan bien esta campaña.

Regreso a Tercera

La intención en verano de la directiva del Atlético Mancha Real era clara: había que volver a luchar por subir. El ascenso no es el objetivo pero sí el estar en la batalla final por el mismo, aunque le transcurso de la competición ha enfriado a los ánimos. Ya sea por el cambio de césped que sufrió el Juventud en verano de 2016 o por una maldición que parece recaer sobre el equipo, las lesionas han sido las protagonistas de un proyecto elaborado para agradar al espectador y para volver a ser referencia en Tercera.

Se tardó más de lo previsto en firmar a un entrenador, aunque la satisfacción en el club con la llegada de Manuel Moreno 'Rizos' fue la máxima. Volvía a apostarse por un técnico formado, amante del juego asociativo y con unas ganas inmensas de conseguir algo grande en una categoría que maneja a la perfección. Donde se bailó algo más fue en la confección de la plantilla. Lo atípico y duro del mercado, con el Real Jaén y el Linares destrozando operaciones complicaron y mucho la elaboración de un plantel que ha ido evidenciando con las jornadas falta de gol y de seguridad atrás.

Los que acudimos con regularidad a Mancha Real, hemos podido ver partidos de un fútbol excelso, con un centro del campo que bien podría jugar en una categoría superior, pero también hemos visto a un equipo que por las lesiones y los errores garrafales atrás se ha dejado puntos muy importantes.

La salida de Adri y la llegada de Lopito, que ya estuvo a punto de firmar en verano, evidencian que la directiva es consciente de que aun se puede corregir la plantilla. La veteranía de hombres como Quesada o Nando y el talento de futbolistas como Armando o Garrido no se han visto complementados con un fondo de armario necesario en una liga tan exigente, pero aun queda tiempo para enmendarlo.

Castigados por las lesiones, los verdes aprovechan ahora el parón para conjurarse pensando en cuajar una segunda vuelta de excepción a la espera de fichajes. Ya ha llegado un central, Álex Rodríguez, y casi con total seguridad también lo harán un delantero y un hombre de banda. Todo ello para mejorar la decimocuarta posición en la que se encuentra el equipo con 27 puntos en su haber.

Las ganas son las mismas y el margen de mejora inmenso. Aun no está todo dicho en Mancha Real.