Dani Rodríguez: «Llegamos muy bien a este último tramo del año»

El hombre que está acostumbrando a Jaén a verse en finales de ámbito nacional, artífice de un proyecto en el que ha trabajado desde sus inicios y jienense de pro, habla para IDEAL a poco más de un día de volver a estar inmerso en una cita histórica. La de mañana ante el FC Barcelona será la cuarta final de Dani Rodríguez como entrenador del Jaén Paraíso Interior FS pero para él, como para su club, será la primera vez que opte al título de Copa del Rey.

Preguntado acerca de las diferencias que existen a la hora de preparar esta final con respecto a las anteriores que ha vivido, Dani responde: «Es algo diferente a la Copa de España, porque en sí una Copa de España es algo más global que no sabes como se va a ir desarrollando y tu atención está algo más disipada y te centras solamente en ti. Ahora sabes cuál es tu rival desde hace tiempo y en la semana previa aunque ya focalizas en cosas más concretas, la verdad es que se suele cambiar poco la rutina de trabajo y solo se hacen un par de retoques; lo que sí es verdad es que lo que quieres es que se pase rápido la semana y que llegue ya el partido».

Gran parte del mérito que tiene el trabajo que Rodríguez está haciendo esta temporada es el de mantener a sus jugadores con la ambición de seguir ganando después de haberlo hecho tantísimo. Aunque él les resta importancia: «Pienso que el hambre se va retroalimentando conforme vas descubriendo lo bien que sabe el triunfo. En realidad este equipo desde el principio ya demostró que tiene una actitud ganadora y si encima el trabajo que hay detrás te va dando resultados esos mismos te van llevando a querer mas y más y te sirven para seguir con la misma hambre e ilusión que al principio».

Solo una baja

Al parecer el hambre del que habla sigue presente en el equipo antes de un duelo como el de mañana: «El equipo está bien, con sensaciones mentales positivas ya que tenemos vemos que la temporada está siendo genial y lo que queremos seguir en la misma línea, sabiendo de la dificultad que ello conlleva porque delante tendremos a todo un FC Barcelona, pero con la sensación del deber cumplido hasta ahora».

«Luego en el plano físico es verdad que las lesiones de las ultimas semana y algún que otro jugador enfermo, está un poco condicionando la dinámica normal de la semana, pero estoy seguro de que el sábado todo eso no nos influirá porque hemos llegado muy bien a este último tramo de la temporada, el mejor», adjunta.

Tanto es así que el equipo solo tendrá la baja segura de Ángel Bingyoba, que no ha llegado a la cita debido a la fractura que sufrió en su mano hace algo más de un mes. Giasson ha tenido problemas musculares pero ayer ya se entrenó con el grupo y Chino ha atravesado un proceso gripal de que ya se encuentra restablecido.

Con quien sabe que cuenta Dani Rodríguez es con su afición, aunque admite también que tiene cierta preocupación por el hecho de que los éxitos del equipo hayan podido provocar que la gente pierda la perspectiva y no se dé cuente de lo difícil que es derrotar a un equipo con una plantilla como la que tiene el FC Barcelona Lassa.

«Somos los responsables en positivo de haber creado este sentimiento de euforia, pero nosotros sabemos lo difícil que es llegar a una final y sobre todo disputársela a todo un FC Barcelona. Pero bueno nosotros tenemos claro que vamos a hacer todo lo posible para hacer otra hazaña y estoy seguro de que la afición sabe valorar lo complicado que es lo que estamos consiguiendo y lo sabrá valorar pase lo que el sábado», añade a su declaración.

Difícil pero factible

Rodríguez tiene una frase recurrente que viene a decir que a los grandes se les gana una vez por temporada como mucho y que hay que elegirla bien. Esta campaña el FC Barcelona ha sido el único equipo que ha conseguido ganar dos partidos al Jaén Paraíso Interior FS. «Es algo que ya lo he comentado en alguna ocasión y ademas nuestras estadísticas están ahí: al FC Barcelona solo le hemos ganado dos veces en nuestra historia, al Inter tres y dos han sido en el último mes y a ElPozo también solo dos; así que no sale ni una por temporada, lo que demuestra la dificultad que tiene. Así que creo que es el momento de la temporada tras las dos derrotas contra ellos en que la balanza se puede inclinar hacia nosotros, porque si ya lo hubiéramos hecho, repetir una hazaña es mucho más complicado que hacerlo la primera vez».

Del encuentro en si, Dani tiene claro lo que quiere: «Me preocupa sobre todo que seamos nosotros mismos. No hay peor sensación que finalizar un partido y que las cosas no hayan salido porque no has dado todo o no has sido tú mismo. A partir de ahí, está claro que me preocupa la tremenda pegada del FC Barcelona, que es capaz de finiquitar un partido en tres minutos y dejarte sin opciones, haciendo que tanto esfuerzo tanto nuestro como de la gente que va a ir a apoyarnos no sirva para nada. Esas cosas que no puedes controlar son las que mas te preocupan».

El choque, aun así, lo visualiza «igualado , en el que el FC Barcelona salga desde el principio a por la victoria, igual que nosotros. Un partido de mucha intensidad y de mucho ritmo porque somos dos equipos a los que nos gusta tener el balón y hacer buenos ataques posicionales y esa será la principal batalla del partido. Quien mejor esté en esa faceta mejores sensaciones tendrá en la pista, aunque está claro que cualquier jugada de estrategia o jugada individual lo puede cambiar todo».

No tiene tan claro el entrenador del Jaén FS dónde estará la clave de la final: «Son muchas. Hay muchísimas cosas que tienes que hacer bien si te quieres llevar la final o simplemente si quieres llegar al final con opciones. Su ataque con dualidades de jugadores como Ferrao y Dyego, la estrategia con la excepcional finalización que tiene el Barça, y los arreones que te pueden finiquitar el partido enseguida, son situaciones muy importantes que tendremos que tener en cuenta para el partido aparte de todo lo otro que como hemos dicho hay que hacer bien si queremos tener alguna opción».

Orgulloso de su afición

La palabra 'gracias' es la que más repite al ser pregunta acerca de cómo la gente se está volcando con el equipo. «La verdad es que para nosotros es un orgullo que la gente valore lo que estamos haciendo. Quiero darles las gracias por el cariño que nos demuestran y por cómo están viviendo los éxitos del equipo. Pero para nosotros también supone una responsabilidad el no decepcionar a tanta gente que se ha volcado con nosotros y cómo dijimos antes de la Copa de España vamos a intentar que todos se sientan orgullosos de su equipo igual que nosotros nos sentimos orgullosos de la afición que tenemos. Gracias nuevamente por el esfuerzo y que tengan por seguro que por nosotros no va a quedar dejárnoslo todo en la pista».

El entrenador amarillo asegura que los hinchas desplazados desde Jaén también juegan la final: «A pesar de que la sede no era la esperada, la gente va a hacer el esfuerzo de acompañarnos en este partido y para nosotros ver el pabellón casi todo de amarillo nuevamente será un orgullo. Nuestra afición ya será recordada pase lo que pase por ser una de las mejores aficiones de la historia de la LNFS y estoy seguro de que el sábado lo volverán a demostrar y será un espectáculo y nuestro jugador número seis». «Así que gracias, sois el mejor título que un equipo puede tener», finaliza con una emoción que se transmite sin necesidad de ayuda.