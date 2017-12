Fútbol Sala Dani Rodríguez: «Enfrente tendremos un equipo que busca un punto de inflexión» Los equipos jienenses han hecho una gran primera vuelta. / PEDRO J. CHAVES Los jienenses han cumplido hasta el momento, y con creces, los objetivos que el club se había marcado para esta temporada ALBERTO ORTEGA JAÉN Viernes, 22 diciembre 2017, 01:38

El Jaén Paraíso Interior FS celebrará la Navidad por anticipado. Mañana los de Dani Rodríguez disputarán el último partido del año 2017 en la pista del Catgas Energía Santa Coloma con la intención de poner el broche que se merece un año histórico. Los jienenses han cumplido hasta el momento, y con creces, los objetivos que el club se había marcado para esta temporada pero la ambición amarilla es mucha y ahora ya piensan en obtener una renta de puntos suficientes para que, al terminar la temporada, el equipo tenga una buena posición para el play off por el ascenso.

Dani Rodríguez es consciente de la importancia de irse a las vacaciones con la conciencia tranquila. «Llega la última jornada antes del miniparón navideño y viajamos a una pista donde a pesar que no están cosechando buenos resultados, siempre es difícil de puntuar. Viajamos con la necesidad de seguir puntuando de tres en tres ya que tras el empate de la última jornada, todo vuelve estar muy ajustado y queremos terminar el año bien colocados después de realizar una extraordinaria primera vuelta», dijo el técnico jienense en las declaraciones previas a un partido que sus futbolistas jugará el sábado 23, a las 17:30 horas, y que podrá verse televisado por el canal catalán Esports3.

El cuadro de Santa Coloma no está cumpliendo con las previsiones que sobre él se hacían en verano. Los catalanes no han conseguido clasificarse para la Copa de España y que además afronta esta jornada con bajas muy importantes. Tres de los hombres que más minutos suelen disfrutar, Corso, Iago Míguez y Ari, no podrá ser alineados por su equipo. Los dos primeros se perderán el choque por lesión mientras que el último cumplirá el partido de sanción correspondiente a la tarjeta roja directa que vio la última jornada.

Pese a lo mermado de la plantilla catalana, Dani Rodríguez no se confía y avisó de lo siguiente: «Enfrente tendremos un equipo que está buscando en cada partido buscar ese resultado que suponga para ellos su punto de inflexión, y poder remontar en la clasificación tras una no buena primera vuelta. Si bien cuentan con alguna baja importante, poseen una gran plantilla en cuanto a calidad, que pueden resolver cualquier partido».

Que el Catgas Energía no esté atravesando un buen momento no es sino un arma de doble filo a la que tendrá que hacer frente un Jaén Paraíso Interior FS que se juega mucho en estos tres puntos. Los jienenses quieren consolidar la buena dinámica que atraviesa el equipo fuera de casa y para ello no les valdrá otra cosa que no sea ofrecer la misma versión que se pudo apreciar en partido como el Inter o Osasuna Magna.

«Por nuestra parte, ya estamos viendo que cuando juegas con equipos necesitados que juegan al límite, los partidos se hacen mucho mas igualados por lo que incluso tienes que hacer las cosas mejor que en otros partidos si quieres sacar los tres puntos. Para nosotros es importante conseguir la victoria si queremos mantener esa quinta posición y seguir teniendo opciones de mirar hacia arriba en vez de hacia abajo», finalizó a modo de declaración de intenciones Dani Rodríguez.