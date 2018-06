Fútbol Sala Dani Giasson también renueva por dos temporadas en Jaén Daniel Giasson. / PEDRO J. CHAVES El Jaén Paraíso Interior sigue con la confección de una plantilla a largo plazo que mantenga el exitoso proyecto de las últimas campañas ALBERTO ORTEGA JAÉN Viernes, 8 junio 2018, 02:25

Siguen las renovaciones en el Jaén Paraíso Interior FS y lo hacen con la tónica clara: la vista a largo plazo. Por suerte han quedado atrás los tiempos en los que la entidad amarilla no sabía si iba a contar con una estabilidad económica suficiente como para mantener su proyecto y ahora puede permitirse atar a jugadores para varios años.

Es lo que sucedió el verano pasado con Carlitos, Ángel Bingyoba y Burrito (que aun tienen contrato en vigor para la próxima temporada, y lo que ha pasado con las renovaciones de Campoy, Alan Brandi y Mauricio hasta 2020.

Ayer mismo se sumó a estas últimas una más, la de italo-brasileño Daniel Giasson. El cierre llegó el verano pasado de la Lazio italiana y con la vitola de ser todo un campeón de Europa y ha cumplido con la expectativas. Sin hacer mucho ruido y lastrado por problemas físicos que le han impedido dejarse ver con la frecuencia que a él le habría gustado, Giasson ha demostrado que su fichaje garantizaba seriedad en la pista, contundencia defensiva y a un futbolista de los que hace grupo.

Su rápida adaptación y el buen curso logrado han hecho además que la prioridad del jugador fuese en todo momento (como así reconoció en sus declaraciones a varios medios de comunicación) la de seguir vistiendo de amarillo, algo que hará hasta el año 2020 después de la nueva vinculación contractual que ha firmado con el Jaén FS.

«Estoy muy contento e ilusionado de poder seguir vistiendo la camiseta del Jaén Paraíso Interior FS por otras dos temporadas más. Ha sido un año un poco complicado para mí por el tema de las lesiones y al principio por la adaptación a una liga diferente de la que estaba acostumbrado. Estoy feliz de que el club haya querido seguir apostando por mí y por eso no he tenido dudas cuando me han propuesto de quedarme», explicó él mismo una vez que se hubo confirmado el acuerdo.

«Creo también que, por no haber conseguido jugar todos los partidos, debo algo al club y principalmente a la nuestra maravillosa afición, que ha apoyado incondicionalmente al equipo en todos los momentos y a mí personalmente, dándome fuerza para volver siempre lo antes posible y con muchas ganas de ayudar el equipo», añadió sobre los motivos que le han hecho quedarse a pesar de haber recibido otras ofertas importantes.

Habló Giasson de las lesiones como la única pega a su temporada y es que ha sufrido una serie de roturas fibrilares que, entre otras cosas, le hicieron perderse la final de la Copa del Rey, en cuyo calentamiento se lesionó. Llegó entre algodones también a la Copa de España y, aunque acabó cumpliendo, el propio jugador ha reconocido en varias ocasiones que le ha faltado la continuidad necesaria para mostrar su mejor versión.

Campaña de abonados

Hoy el Jaén Paraíso Interior FS además presentará la campaña de abonados para la temporada 2018/219, una que no se antoja sencilla para la entidad amarilla. Esta redacción ha podido saber que en el fuero interno del club existe una gran preocupación por la enorme demanda existente de abonos y el hecho de que esta pasa temporada y se llegó al límite de los posibles abonados, por lo que si renueva el cien por cien de ellos no se podría hacer ningún nuevo socio.

Las limitaciones que está teniendo el club por lo obsoletas de las instalaciones de la Salobreja son evidentes y las estimaciones que hace la entidad acerca de los socios que se podrían haber hecho esta temporada si se hubiese contado ya con ese Olivo Arena que se presenta hoy no bajan en ningún caso de los 2.500 abonados, más del doble de los que caben actualmente en su pabellón. Habrá que esperar a las 13:00 horas para conocer precios y plazos pero lo que está claro ya, y aún quedan meses para ello, es que la Salobreja volverá a ser una caldera.