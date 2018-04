Ciclismo El cordobés Antonio Gómez gana la Clásica de Torredonjimeno y Antonio Soto sigue líder Podio con los ganadores de las diferentes categorías y clasificaciones. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El ciclista jienense Manuel Jesús Castilla firmó una etapa brillante entrando en la meta tosiriana séptimo con el grupo de favoritos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 16 abril 2018, 01:13

El ciclista cordobés Antonio Gómez, que milita en el Caja Rural-Seguros RGA, logró este domingo la victoria en la trigésima cuarta edición de la Clásica Ciudad de Torredonjimeno, que por vigésimo año fue puntuable para la Copa de España de las categorías élite y sub 23.

Los ciclistas del conjunto 'rosa' se consagraron a la defensa del maillot rojigualda de líder de Antonio Soto, quien por su parte respondió no perdiendo la cara de la carrera y clasificándose quinto en la meta por delante de sus principales rivales en la general de la Copa. La sólida actuación de sus compañeros sirvió para conseguir una victoria por equipos que refuerza el liderato del Equipo Lizarte en la versión por escuadras de la principal 'challenge' nacional.

La segunda plaza en la localidad tosiriana fue para Sergio Vega, mientras que Xavi Cañellas se hizo con la tercera posición y Jesús Alfonso Arozamena, que terminó en la sexta plaza, es primero en la general de los sub 23.

En el apartado de ciclistas jienenses hay que subrayar que Manuel Jesús Castilla (Bicicletas Rodríguez Extremadura) entró con el grupo de escapados, en la séptima posición, disputando el triunfo en la recta final de la carrera.

Ataques, infinidad de alternativas y gran emoción en la resolución fueron las pautas que marcaron el desarrollo de la Clásica de Torredonjimeno, donde Antonio Gómez (Caja Rural-Seguros RGA) sorprendió con un certero y poderoso ataque en los instantes finales.

Por recorrido, la Clásica de Torredonjimeno podría ser perfectamente una carrera profesional: 175 kilómetros quebradísimos con casi 2800 metros de desnivel acumulado. Por media, también: más de 40 kilómetros por hora. El pelotón quiso competir desde la primera pedalada hasta la última, lo cual provocó un inicio de carrera rapidísimo. Se tardó casi una hora y media en configurar una escapada de más de 30 ciclistas. Este grupo nunca llegó a contar con una renta superior a un minuto. Fue en las primeras rampas del Alto de Locubín cuando la fuga fue absorbida por el pelotón principal.

Pasado el ecuador del rutómetro, la prueba se empató. El pelotón llegó compacto al pie del puerto más significativo de la jornada, el Alto de Locubín, en el cual el Equipo Lizarte imprimió un ritmo significativo que, sumado al de Super Froiz en el posterior Alto de Valdepeñas, generó una selección de veinte ciclistas donde se encontraban casi todos los principales favoritos.

Ataques y contraataques después, un grupo en el que se encontraban Cañellas, Gómez (Caja Rural), Moreno (Lizarte), Galarreta (Rías Baixas), Pons (Escribano) y Juan Pedro López (Polartec-Kometa), entre otros, tomó una ventaja de unos 30 segundos dentro de los últimos 15 kilómetros sobre una unidad compuesta por Soto (Lizarte), Arozamena (Aldro), Pascual (Mutua Levante), Novikov (Lokosphinx) o Sergio Vega (Froiz) perseguía a ritmo endiablado.

La fusión entre ambos grupos se produjo cuando ya encaraban la aproximación a la línea de meta, pero para entonces Antonio Gómez ya había demarrado de forma definitiva.

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA aprovechó su certero y poderoso ataque para presentarse con ventaja en la recta final, donde le sobraron dos segundos sobre el grupo de favoritos.

Protagonistas

«Ha sido una carrera muy intensa en la cual el equipo ha sido clave», definía Antonio Soto tras bajarse de la bicicleta. «El trabajo de todos ha sumado para conseguir este gran resultado». El murciano continúa así en cabeza de la Copa de España disputadas cinco de sus nueve pruebas. «Queda la segunda parte de la Copa y, por fortuna, el objetivo sigue siendo el mismo: ganarla», confirma Soto. Si duda, un claro aspirante a dar el salto al campo profesional.

Por su parte el cordobés Antonio Gómez se mostró «muy contento. No esperaba ganar aquí porque he tenido un inicio de temporada muy complicado, pero ya parece que empieza a verse el fruto del trabajo». El ciclista de Caja Rural Seguros RGA subrayó que «la victoria no habría sido posible sin el compromiso y el trabajo de todo el equipo». Y sobre la importancia de ganar en Torredonjimeno explicó que «soy andaluz y si sueñas con ganar en algún sitio, sin lugar a dudas, es aquí en Torredonjimeno. Un sueño hecho realidad».