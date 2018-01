DEPORTE PROVINCIAL El Consistorio de Linares cambia la ayuda en dinero a clubes por alquiler de pistas gratis El concejal de Deportes, junto a representantes de distintos clubes deportivos de la ciudad. / ENRIQUE El acuerdo cubre los costes de instalaciones para la actual temporada 2017/18 a aquellas entidades federadas con cantera ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 11 enero 2018, 00:58

A nuevos tiempos, nuevas soluciones. El ayuntamiento de Linares ha fijado un cambio en la fórmula en la que hasta ahora patrocinaba a los clubes de cantera de la ciudad y que recibían una cuantía económica en concepto de subvención. Por otro lado, los clubes pagaban al ayuntamiento un alquiler de las pistas municipales para partidos y entrenamientos.

Este año no habrá subvención, pero tampoco tendrán que pagar las pistas. «Quiero reflejar desde la Concejalía de Deportes un nuevo patrocinio que vamos a tener con las entidades federadas de Linares, especialmente con aquellas que representan al deporte de base, representan la cantera y los valores deportivos de formación», cuenta el edil, Rafael Sampedro.

Estuvieron presentes en el acto algunas de las principales entidades deportivas de la ciudad. Andrés López representando al Club Baloncesto Linares, Felipe Maza en nombre del Linares CF& FS, Eusebio Castillo como presidente del Club Amigos Baloncesto Linares (CAB), José Luis Madrigal como directivo del Linares Deportivo y Roberto Arquillos por el Linabasket.

«Quiero que sea esta la imagen, la de estos cinco clubes que representan el fomento de la cantera en las instalaciones municipales y reflejar ese nuevo acuerdo que les queremos ofrecer. Les he pedido yo a los clubes que vengan a esta rueda de prensa donde vamos a firmar este acuerdo. Es nuevo en el sistema de patrocinio, atendiendo a una reclamación histórica de las entidades deportivas de la ciudad, y que considero que es justa, visto el trabajo de los últimos años» añade.

Sampedro explicaba que esta propuesta busca «un sistema en el que los clubes no recibirán una subvención económica, lo que reciben es gratuidad de las instalaciones deportivas para su uso en la temporada 2017/18. A partir de ahora, el ayuntamiento no será un coste para estos clubes. Están bien organizados, dan respuestas a los deportes federados que se pueden celebrar en nuestras instalaciones, y es una respuesta también a la situación económica de la ciudad, para que se traslade a su vez a los padres que pagan para que sus hijos practiquen deporte. Sé que para muchos clubes ha sido una lacra hasta hoy, así me lo han transmitido».

Mantener los torneos

De esta forma, los clubes no recibirán tampoco ayudas económicas por la organización de torneos, pero Sampedro no quiere que se pierdan estos eventos.

«Es una formula nueva de gestión. A cambio de esto, ya no van a recibir dinero por el patrocinio de eventos, lo único que les pedimos es su compromiso en la participación y el trabajo en los eventos programados por la concejalía de Deportes, con la intención de que no se pierdan los eventos que históricamente se han celebrado y que son de interés para ellos y para el ayuntamiento», añade el concejal.

El concepto de patrocinio de 2018 será precisamente el coste cero de alquiles de pistas para la temporada deportiva 2017/18 , un convenio que será revisado anualmente con cada club.