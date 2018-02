Atlético Mancha Real Choque de rachas en el Matías Prats El partido de la primera vuelta se resolvió con empate a dos. / MATÍAS COBO Torredonjimeno y Mancha Real miden sus fuerzas en uno de los partidos de la jornada JESÚS MUDARRA JAÉN Miércoles, 28 febrero 2018, 01:45

Promete y mucho el derbi que se vivirá esta tarde, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Matías Prats de Torredonjimeno. Si hay dos equipos jienenses en Tercera División que atraviesen un buen momento de forman estos son el UDC Torredonjimeno y el Atlético Mancha Real y ambos se medirán hoy de tú a tú en un choque que se antoja más que atractivo.

Dos victorias consecutivas lleva el cuadro tosiriano por las nueves con las que se presentan los verdes a visitarle. Los rojiblancos hace tiempo que cumplieron virtualmente el objetivo de la permanencia y viven con relativa tranquilidad este final de temporada. El Atlético Mancha Real se encuentra sin embargo en una persecución a contrarreloj de los puestos de play off y con una dinámica que apunta a que si no llega finalmente será por muy poco.

Chumilla tendrá para tratar de evitar la décima manchega a todos sus futbolistas a su disposición. Juan Carlos se presenta como el principal arma ofensiva de los locales y además este futbolista ya sabe lo que es marcar al Mancha Real esta temporada. El partido de la primera vuelta entre ambos conjuntos se saldó con un dos a dos final y en él hubo dos nombres propios: el de Juan Carlos y el de Eu.

Bajas verdes

El primero de ellos jugará seguro mientras que el segundo, a pesar de que fue titular en el último partido de liga ante el San Pedro, podría volver al banquillo para que Manu Castillo ocupe su hueco en el once titular. Rizos cuenta para este partido con las bajas de Andoni, Sergio Torres y Vitu. El ex delantero del Martos sigue recuperándose del gol que sufrió ante el Juventud de Torremolinos y no ha llegado a este encuentro por muy poco.

Quesada y Carlos Jiménez, ambos entre algodones en los últimos días por sus molestias físicas, si que han entrado finalmente en la convocatoria, al igual que Carmona, que ya cumplió su partido de sanción esta última jornada y volverá a comandar la zaga de Rizos.

En la última cita liguera, el técnico linarense hizo rotaciones en el once para dar descanso a futbolista que él considera vitales en su once titular, lo que nos deja a las claras la importancia que en el vestuario del Atlético Mancha Real se da al derbi de cara a las aspiraciones del equipo en liga.

El cuadro local, a sabiendas de la expectación que despierta este duelo, ha decidió declararlo Medio Día del Club por lo que los socios habrán de pasar también por caja para presenciarlo. Se espera además que numerosa afición mancharrealeña se desplace a ver si su equipo es capaz de conseguir la décima victoria consecutiva y, aunque las previsiones de lluvia que apuntan a que el derbi estará pasado por agua, los ánimos no parece que vayan a estar fríos ni mucho menos.

Lo que sí está claro, por la filosofía de ambos conjuntos y lo vista anteriormente entre ellos, es que no habrá especulación alguna sobre el césped y que tantos tosirianos como manchegos se buscarán las cosquillas desde los primeros instantes. Pasen y vean.