Fútbol Sala Boyis: «Si seguimos con la misma intensidad podemos hacer algo grande» El capitán amarillo. / P. J. CHAVES El capitán del Jaén Paraíso Interior FS habló para IDEAL a poco más de un día de volver a la competición tras el parón por el Europeo ALBERTO ORTEGA JAÉN Jueves, 15 febrero 2018, 01:35

Son muchos los que tienen el día de mañana marcado en rojo en el calendario ya que es cuando la competición vuelve a la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Después de un mes de parón, el Jaén Paraíso Interior FS debe afrontar la fase más decisiva de la temporada y sobre cómo llegan sus compañeros a este momento habla Boyis, capitán de los amarillos.

«El equipo está trabajando duro. Aunque hayamos tenido un parón de un mes el equipo ha estado trabajando bien, con muchas dobles sesiones durante la semana y con muchas ganas de que vuelva ya la competición y de que llegue lo bueno», explica el de Doña Mencía.

El objetivo no es otro que el de mantener el nivel visto hasta el momento del parón: «De eso se trata. Hemos ido trabajando duro para no bajar el listón con el que llegamos al parón y para luchar por lo que queda por delante que no es poco: la Liga, la Copa del Rey y la Copa de España próximamente».

Claro que los jienenses no son los únicos que piensan en estas próximas semanas a sabiendas de que de ellas depende gran parte de la campaña. El cordobés se muestra consciente de que el rival también atraviesa un buen esta de forma: «Zaragoza llegó también al parón con la moral por la nubes. Está a cinco puntos de nosotros, está haciendo un temporadón y va a ser dificilísimo».

El azar además ha querido que ambos equipos se vean las caras apenas cuatro días después en la idea de las semifinales de la Copa del Rey y, aunque muchos crean que hay que reservarse algo para esa eliminatoria, Boyis no comparte esa opinión: «El de Liga y el de Copa van a ser dos partidos muy diferentes. Yo pienso que debemos de ir a por todas en los dos partidos sin guardarnos nada. Zaragoza es un equipo que defiende en zona y está muy claro como le debes atacar. Creo que cambiaría pocas cosas y trataría de tener la máxima intensidad».

La temporada es ya buena del Jaén Paraíso Interior FS pero en el vestuario se es consciente de lo cerca que tienen la oportunidad de hacer historia: «En el equipo todos pensamos lo mismo: debemos de ser ambiciosos. Mínimo tenemos que ser cuartos como el año pasado y hacer un buen papel tanto en Copa de España como en la Copa del Rey».

Para ello trabajan y capacidades ya han demostrado que les sobran. A eso debemos añadir que Boyis y los suyos parecen saber dónde está la clave: «Pienso que debemos seguir siendo un equipo, que eso es muy importante e ir todos a una. Si seguimos como hemos estado hasta ahora creo que tendremos muchas papeletas para hacer algo grande».