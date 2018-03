Atlético Mancha Real El Atlético Mancha Real salva un punto, insuficiente para opositar al play off Garrido recoge el balón dentro de la red tras anotar Vitu el gol del empate. / JUANCA MARCOS Un gol de Garrido evitó que la debacle fuese mayor pero no logró hacer que las opciones de luchar por el play off no se vean muy mermadas JESÚS MUDARRA JAÉN Jueves, 29 marzo 2018, 03:09

No era ayer el día para que el Atlético Mancha Real pudiese permitirse un traspiés pero los verdes lo tuvieron. Podría haber sido mucho mayor si Garrido no hubiese conseguido empatar el encuentro en la recta final y también podría haberse evitado por completo si no se hubiesen desperdiciado tantas ocasiones como dejaron pasar los verdes, claro que esto del fútbol va a de hechos y no de supuestos y lo que pasó en el Juventud fue que los manchegos hipotecaron en la primera parte un partido en el que era vital ganar para seguir empujando en la lucha por el play off.

Lo que pudo ser y no fue

Parecía pintar bien la cosa para los mancharrealeños en el arranque del choque: Juanillo, el mejor atacante de los malacitanos, se lesionó a los cinco minutos y tuvo que ser sustituido por Salvi. Podrían haber seguido las buenas noticias para los verdes si Manu Castillo no hubiese enviado fuera un el regalo de pase que le había dado Pedrito justo a continuación, pero esta jugada acabaría siendo un resumen de lo que el Mancha Real se iba a encontrar en la tarde de ayer.

En beneficio de Rizos hay que decir que su equipo genera muchas ocasiones de gol y que ayer volvió a hacer pero de poco sirven estas si no se aprovechan. Seguro que en el hecho de que no se anotasen más goles a pesar de disfrutar de innumerables ocasiones tiene algo que ver que Vitu y Corbacho no entrasen de inicio, pero es de imaginar que el técnico linarense tendrá sus motivos para no haber alineado desde el principio a sus dos mejores artilleros.

Eu también tuvo la suya en un tramo del partido que el Palo había conseguido llegar a su terreno. Ya no se jugaba con la fluidez que Pedrito y Garrido consiguen dar a los verdes cuando llevan la manija del juego y las ocasiones empezaron a estar en peligro de extinción. Todo ese podría haber cambiado si Eu hubiese aprovechado la oportunidad que le brindó su entrenador, haciéndole titular en un partido realmente importante, pero no fue así. Falló el delantero cuando Nando le dio una asistencia inmejorable y además tuvo la mala fortuna de ver cómo a continuación se torcían aun más las cosas para los suyos.

Avalancha de ocasiones

Tuvo toda la suerte del mundo el Palo que, además de jugar con la presión que tenían sobre sí los verdes, aprovecharon un contragolpe para anotar. Bueno los malagueños no porque el que acabó haciendo el cero a uno fue Nando en propia portería y muy a su pesar.

Ni se sacó de centro después ya que para más inri el tanto llegó en la última jugada de la primera parte. Una vez pasadas las escuadras por la caseta cambió por completo el choque.

En palabras de uno de los espectadores (para mí la mejor definición posible) la segunda parte se convirtió en un acoso y derribo por parte del Atlético Mancha Real que consiguió embotellar al conjunto malagueño en su área. Los de la Costa del Sol sin embargo se pusieron el mono de trabajo con la tranquilidad de saber que los puntos que de momento eran suyos no les hacían falta para nada.

Avalancha de ocasiones

Entró Vitu y revolucionó el choque en casi su primera aparición porque Igna lo cazó con una fea entrada que le costó la cartulina roja directa y dejar a los suyos con uno menos para la media hora que aun quedaba de encuentro. Si el plan de los malacitanos ya era el de colgarse del larguero se vio entonces más potenciado aun, contando con toda la fortuna de su parte y viendo como las ocasiones manchegas pasaban una tras otra sin concretarse.

Armando tuvo una a bocajarro, Vitu falló ocasiones que sin los nervios que se apoderaron de su equipo no lo habría fallado nunca y en más de una ocasión la zaga visitante tuvo que emplearse bajo palos para que no llegase el empate. Por mucho que lo intentaron aun así los jugadores del Palo no pudieron aguantar el asedio total al que se estaban viendo sometidos.

El larguero evitó que el Mancha Real hubiese tenido mucho más tiempo para trabajar en una remontada, pero aun así cuando llegó el tanto de Garrido aun les quedaron unos cuantos minutos a los manchegos para buscar la machada. En el ocaso volvió a ser Vitu el que tuvo la mejor ocasión para haberse llevado finalmente los tres puntos.

Su primer gol había despertado muchas esperanzas de victoria, tanto en la grada como en sus mismos compañeros, y más de uno pensó que su disparo a tan solo un minuto de que terminase el encuentro iba en dirección a portería. Finalmente no fue así y por centímetros fueron tres sino uno los puntos que acabaron entrando en el casillero verde en la jornada de ayer.

Habrá que esperar aún para ver que consecuencias tiene el empate en la tabla clasificatoria y en las opciones manchegas de optar al play off por el ascenso pero a priori parece que se han visto seriamente perjudicadas.