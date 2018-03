Atlético Mancha Real El Atlético Mancha Real busca redimirse ante el Huétor Vega Los manchegos quieren quitarse el mal sabor de boca del derbi. / JUANCA MARTOS Los verdes quieren olvidarse de la derrota en el derbi ante el Torredonjimeno a costa de un conjunto granadino en apuros JESÚS MUDARRA JAÉN Domingo, 4 marzo 2018, 01:46

No ha tenido mucho tiempo, por fortuna para sus jugadores, el Atlético Mancha Real de pensar en la derrota que obtuvieron la pasada jornada de liga porque hoy mismo volverán a ponerse las botas con la oportunidad de redimirse por delante. Terminó en el derbi la racha de nueve jornadas consecutivas ganando que tenían los verdes entre manos pero estos no tienen tiempo para lamentos si quieren seguir optando a los puestos de play off y a partir de las 12:00 horas de esta misma mañana tendrán en el partido ante el Huétor Vega la oportunidad perfecta para conseguir tres puntos que les hagan estar listos a la espera de que se de el ansiado pinchazo de uno de los arriba.

Esta jornada es además propicia para ello. El Huétor Tájar es el rival de la tabla que a priori tiene el enfrentamiento más asequible, ante un Melistar que no ha estado en la categoría en ninguna fase de la temporada. El filial del Málaga no jugará esta jornada al aplazarse su partido ante el Linares por los destrozos que el temporal ha ocasionado en el estadio jienense y el Almería B tiene que verse las caras ente un Torredonjimeno que está al alza, con tres victorias consecutivas.

El partido del que seguro saldrá algo beneficioso para los mancharrealeños es el que protagonizarán Motril y Antequera. Ambos están por encima del Atlético Mancha Real por lo que el equipo de Rizos tiene que encontrar como sea la senda que le devuelva al camino de la victoria para así aprovecharse de lo que ocurra en el Escribano Castilla.

Para tratar de conseguir los tres puntos, Rizos tendrá a toda su plantilla a su disposición a excepción de Andoni y Sergio Torres, que ultiman la recuperación de sus lesiones de larga duración. Enfrente los muchachos del técnico linarense tendrán a un equipo que lleva cinco jornadas consecutivas perdiendo y que fruto de ello es uno de los conjuntos más hundidos en los puestos de descenso.

Auguran las predicciones meteorológicas abundante lluvia sobre el Juventud y 10 grados de temperatura a la hora del partido por lo que aquellos que quieran ir a comprobar si el Atlético Mancha Real ha acusado el golpe del derbi o no tendrán que sacar el paraguas y la bufanda del armario.