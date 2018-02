ATLÉTICO MANCHA REAL El Atlético Mancha Real lidera la categoría desde que empezó 2018 Quesada está liderando al equipo. / JUANCA MARCOS Desde que se tomó las uvas el conjunto de Rizos ha ganado ocho jornadas consecutivas y es el mejor equipo en este nuevo año JESÚS MUDARRA JAÉN Sábado, 24 febrero 2018, 03:41

Si ha habido un equipo al que sentasen bien la vacaciones invernales este fue el Atlético Mancha Real. Desde que se volvió a la competición después de los regalos de Reyes, los de Rizos no han hecho otra cosa que no sea ganar. Ocho jornadas se llevan transcurridas desde entonces y en todas ellas el resultado ha sido positivo a favor de los verdes. El equipo ha ganado en solidez defensiva y también en creación de juego y esto les ha hecho convertirse, a pesar de que aun es mucha la distancia con el play off, en uno de los aspirantes a acabar en él cuando termine el curso.

24 puntos consecutivos llevan los mancharrealeños y la intención es que la racha continúe una semana más. El opositor a esto será este próximo domingo un UD San Pedro que llegará al Juventud con la tranquilidad de saber que abrió brecha con el Villacarrillo pero también con la presión de que el margen de error es mínimo.

Decía Ordóñez hace algunos días en estas mismas páginas que el vestuario manchego se siente con confianza en estos momentos para ganar a cualquiera y la fiabilidad que han demostrado hasta el momento les da la razón. Veremos si sigue siendo así.