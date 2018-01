Mancha Real Un Atlético Mancha Real en racha es mucho rival para un Martos en la incertidumbre Alegría de los verdes, que celebran uno de los tantos conseguidos frente al Martos. / A. T. Los verdes se hicieron en la segunda parte con un derbi que terminó por confirmar que los de Rizos lucharán por estar entre los equipos grandes ANA TEBA Martos Lunes, 29 enero 2018, 01:06

El Martos sigue acumulando malos resultados tras los problemas internos que se habían concebido dentro del Club. Aún sin entrenador en el banquillo, aunque Rafa Perales se encontraba en la grada, el equipo de la Ciudad de la Peña salió a escena contra un Mancha Real que tenía claro su objetivo de llevarse los tres puntos del antiguo Chamorro Martínez. Y no tardó en demostrar que lo haría. Marcó y el Martos empató, pero al comienzo de la segunda parte el equipo verde se hizo con las riendas del partido y no paró hasta sentenciar con un 1 a 4 en el marcador. De hecho, avisaron, en el minuto 7 tuvieron la primera tras un fallo de Almansa que entregó el balón al Mancha Real. Manu Castillo aprovechó la ocasión para desmarcarse y llegar hasta la portería de Pozo, el que, por fortuna para el Martos, atrapó el balón antes de que entrara en la portería local.

La respuesta del equipo, todavía dirigido por Carlos Rando, no tardó en aparecer y se materializó con una jugada de Ángel por banda que terminó por perder el balón por línea de fondo. La jugada provocó el córner que sacó Crespo buscando a Sanabria. Este último encontró el balón descuadrado y lo mandó al lateral de la portería, sin opción de crear peligro para el equipo visitante. El partido siguió y el equipo local cometió otro erros donde el Mancha Real se hizo con el poder del esférico, sin embargo, Adrián Ruiz se encargó de remediar la situación, creando una jugada que lo llevó desde su campo hasta la línea de fondo de su rival, donde perdió el balón por la presión.

Martos CD Pozo, Horno, Poblaciones, Almansa (Álvaro Moral, min. 50), Sanabria, Adrián, Bueno, Crespo, Ángel, Montiel (Sutil, min. 75) y Álex (Borja Monedero, min. 60). Atlético Mancha Real Lopito, David Ordóñez, Nando, Álex Carmona, Álex Rodríguez, Óscar Quesada, Armando (Corbacho, min. 76), Carlos Jiménez, Manu Castillo, Pedrito (Miguel Barrios, min. 91) y Alberto (Paredes, min. 82). Goles 0 - 1 (Carlos Jiménez, min. 33), 1 - 1 (Ángel, minuto 43), 1 - 2 (Pedrito, min 47), 1 - 3 (Álex Carmona, min. 50), 1 - 4 (Manu Castillo min. 62). Árbitro Patrik Bewernick Galayo, del comité granadino. Amonestó a los locales Crespo (min. 25), David Horno (min. 38), Antonio Montiel (min. 55) y a los visitantes Pedrito (min. 25), Armando (min. 31), Manuel Moreno (min. 31) Manu Castillo, (min. 40), ), Álex Rodríguez (min. 65) y Manu Castillo (min. 72), expulsado por doble amarilla. Incidencias Unos 450 aficionados acudieron al Estadio Municipal Ciudad de Martos. Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre de Pepón y del abuelo de Óscar Buenaño, fallecidos recientemente.

Durante estos minutos, el partido se animó con buenas jugadas por parte de ambos equipos, pero fue el Martos el que más se acercó a la portería rival. El árbitro pitó mano a favor del Martos, cerca del área visitante. Una buena ocasión para crear peligro en la portería de Lopito, no obstante, el disparo de Crespo, el encargado de ejecutarlo, se fue muy alto. A partir del minuto 20, las ocasiones para el Martos crearon más peligro. Adrián, en el centro del campo, era el encargado de frenar los ataques del Atlético Mancha Real y llevar el balón a su campo. Ángel fue la referencia arriba, llegando a coger los balones pero sin terminar de definir las jugadas. En una de esas, Ángel cayó dentro del área, donde el público reclamó penalti a favor del equipo local, pero donde el árbitro interpretó que no hubo nada.

Por su parte, el Atlético Mancha Real tampoco se quedó atrás y puso una marcha más para incomodar al equipo. Albertillo centró por banda derecha, dirigida a Manu Castillo que no llega a rematar por poco. Minutos después, el Mancha Real recibió su recompensa. Minuto 33 y primer gol del partido. Pedrito se encargó de sacar el córner, dirigido al segundo palo donde se encontró con Carlos Jiménez, libre de marca, para abatir a Pozo y marcar el primero de cabeza.

Ahora era el turno del equipo local. Necesitaban el empate para volver a entrar en el partido y no dejarse caer antes de tiempo. Lo intentaron a través de las jugadas a balón parado como la de Crespo, encargado de sacar un córner en el minuto 36, donde no encontró a nadie en el área y el balón llegó hasta la banda contraria hasta que el Mancha Real se volvió a hacer con él. La ocasión no frenó las aspiraciones y cada vez se iban acercando más al gol. En el 42, de nuevo Crespo, lanzó un balón a la portería de Lopito, donde el cancerbero desvió el balón hasta estrellarlo en el poste, evitando el empate del Martos.

Sin embargo, un minuto después el búfalo cogió el balón y lo lanzó por encima de Lopito, superando al portero del Mancha Real y marcando el 1 a 1 desde fuera del área. Ángel celebró el gol junto a sus compañeros y posteriormente se disculpó con la afición del Atlético Mancha Real que se desplazó hasta el Ciudad de Martos. Justo antes del descanso, el partido parecía comenzar de nuevo.

Arranque espectacular

La vuelta al césped fue como un huracán por parte del Mancha Real. Ni dos minutos tardó Álex Rodríguez en centrar el balón a Pedrito, que se internó en el área seguido de Almansa, que lesionado quedó en el suelo, dejando a Pozo solo frente al jugador verde, que aprovechó para batir al cancerbero del Martos y volver a adelantar al Atlético Mancha Real en el marcador.

Le tocó al Martos mover ficha, tardando un rato en volver en sí. Este gol cambió por completo la dinámica del partido y el Mancha Real aprovechó el tirón para seguir sumando a su marcador. De nuevo, fueron ellos los que anotaron otro tanto, esta vez a través de Álex Carmona, que batió a Pozo y marcó el 1 a 3 del partido en el minuto 54. Los verdes estaban siendo superiores en el comienzo de esta segunda mitad sobre el Martos, que no era capaz de calmar la situación y volver a centrarse.

Pero no pudo ser. El Mancha Real tenía claro el objetivo y lo volvió a clavar, esta vez a través de un ex jugador del equipo local. Manu Castillo enchufó el 1-4 ante la euforia de la afición, junto con quién celebró el tanto que sentenció el partido a favor del conjunto visitante en el minuto 62. Los ánimos no volvieron a levantarse y el Mancha Real tuvo más ocasiones que se quedaron en el tintero ante los marteños. A pesar de esto, los intentos por llegar al área de Lopito continuaron, pero la defensa del Mancha Real se mantuvo firme y no dio muestras de debilidad. La afición local, a falta de cinco minutos para terminar el partido, comenzó a abandonar las instalaciones del Estadio Municipal Ciudad de Martos dando por terminado el partido.