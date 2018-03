Fútbol provincial El Atlético Jaén rechaza las acusaciones del Quesada CD y habla de falta de previsión El conjunto infantil A del Atlético Jaén, durante una charla formativa. / ATLÉTICO JAÉN Desde el club se asegura que de haber seguido el procedimiento ordinario el duelo se habría suspendido como sucedió con el partido infantil JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 26 marzo 2018, 02:43

El CD Atlético Jaén ha querido dar su versión a IDEAL de lo acontecido en torno al encuentro del pasado sábado, 17 de marzo, entre el bloque de la capital jienense y el Quesada CD de categoría juvenil, después de que el club quesadeño se quejara en una nota oficial de que el Atlético Jaén no accediera a suspender este encuentro.

En un comunicado empiezan por trasladar un «sincero pésame a los familiares, amigos y vecinos del joven fallecido en el trágico accidente», para a continuación mostrar «públicamente nuestras disculpas, como club que siempre ha destacado por sus valores, ayudas sociales e integridad moral, hacia aquellas personas que se hayan podido sentir dolidas por la situación rocambolesca acaecida durante el pasado sábado, 17 de marzo, y que en ningún momento contó con la mala intención de ningún componente de Club Atlético Jaén».

Así, la entidad ha querido salir al paso y defenderse de «las continuas acusaciones públicas de sectores afines al Quesada CD».

En cuanto al accidente del joven vecino de Quesada, hermano de un jugador del equipo infantil y amigo de los jugadores del bloque juvenil de Quesada, subrayan que ocurrió «el 16 de marzo, alrededor de las 17:15 horas, según distintos medios, pero nuestro club no tuvo conocimiento del mismo hasta el día siguiente». Añaden que «el Atlético Jaén nunca ha hecho caso omiso al requerimiento del Quesada tal y como manifiestan, como se puede demostrar con las diferentes llamadas que realiza nuestro presidente a las diferentes instituciones implicadas y que se pueden demostrar con el operador telefónico».

En cuanto a los hechos explican que «sobre las 11:30 horas de 17 de marzo, el presidente de nuestro club, Pedro Hernández González, recibe una llamada de una persona que se identifica como Delegado del Quesada y, a su vez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de esta localidad, proponiendo aplazar el partido al domingo 18. Nuestro presidente le contesta educadamente que lo ve muy complicado debido al poco tiempo que se dispone. Ya estaba todo preparado para que la expedición partiera rumbo a Quesada a las 13:45 horas (autobús contratado, desplazamiento de nuestro entrenador desde Castilla la Mancha, el de los jugadores, acompañantes, almuerzo...) no obstante se compromete a hacer las gestiones pertinentes. Nuestro presidente le devolvió la llamada indicando que era imposible acceder a esta petición, recibiendo como respuesta que nos íbamos a encontrar con un público un tanto hostil y que iban a llamar a la Federación Jienense para exponer este tema».

A renglón seguido, reciben la llamada de Rafael Ortega, Vocal y Responsable de la FJF, para mediar en este asunto. «Ortega nos traslada no entender la razón por la que el Quesada no había realizado también la petición de aplazamiento del partido juvenil en tiempo y forma, al igual que hicieron con el conjunto infantil». El Atlético Jaén asegura que de haber sido así no hubiese existido ningún problema en aplazarlo también.

Desde el Atlético Jaén se añade que «nosotros mostramos nuestra predisposición a adelantar la hora del partido lo máximo posible, por lo que finalmente se disputó a las 16:15 en lugar de a las 17:00 horas. Nuestra sorpresa fue ver después publicada una queja del Quesada sobre una supuesta falta de predisposición a la causa. Esto nos hace sentir una sensación de culpabilidad a nuestro juicio injusta».

Finalizan comentando que «el Club Atlético Jaén si por algo se caracteriza es precisamente por sus valores de humildad, sencillez y su labor social. Además, queremos destacar que durante el partido, una persona, directiva del Quesada, se acercó a nuestro presidente reconociendo el error que habían cometido al no realizar los aplazamientos con la Federación en tiempo y forma, conjuntamente para los equipos infantil y juvenil».

Tres pérdidas

La junta directiva del Atlético Jaén, así como sus aficionados y simpatizantes, aseguran sentirse «especialmente atacados por el uso de calificativos peyorativos hacia nuestro club. Nos tachan de falta de sensibilidad, ética y moral, de que anteponemos nuestros intereses deportivos y que mostramos falta de humanidad. Usando como medio la trágica muerte de un joven, por la cual nos sentimos consternados. Lo consideramos un ataque muy hiriente hacia nuestro club, que durante más de 25 años de existencia ha sufrido y vivido en sus propias carnes el fallecimiento de tres personas muy queridas: dos jugadores, uno con 19 años y perteneciente toda su vida deportiva a este club y otro con 17, junto a un entrenador de 37. Por lo que conocemos de primera mano ese sentimiento y en ningún momento se nos ocurriría usar a nuestro favor o jugar con algo tan extremadamente sensible».